18 октября 2021, 1:38
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Блог ⟩ Центристы потеряли единоличную власть в Таллинне и проиграли в Нарве
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Видимо, на этот раз ход был не самым верным.
В воскресенье, 17 октября, в Эстонии состоялись выборы в местные самоуправления. Одним из наиболее важных их результатов стала утрата центристами единоличной власти в Таллинне.
Для того, чтобы получить абсолютное большинство в столице, центристам не хватило буквально пары мандатов: всего им удалось получить 38. Партия реформ показала в Таллинне второй результат, получив 15 мандатов, 8 набрала "Ээсти 200", 7 досталось EKRE, 6 - Социал-демократической партии и 5 - "Отечеству". Теперь партиям предстоит выяснить, договорятся ли они между собой и отправят центристов в оппозицию или же Центристская партия сумеет найти себе сговорчивого партнера.
Стоит при этом отметить, что в Таллинне русскоязычные кандидаты прошли в горсобрание чуть ли не исключительно по списку центристов. На данный момент единственный, кому удалось это сделать в рядах другой партии, - это социал-демократ Евгений Осиновский.
В Нарве центристам и вовсе не удалось получить большинство. Там с большим преимуществом победил избирательный союз "Список Катри Райк" (43,9% и 15 мандатов), центристы же довольствовались 2-м местом (31,5% и 10 мандатов). Избирательный союз экс-мэра Нарвы Алексея Евграфова получил 4 мандата и "Ээсти 200" получила 2. Партия EKRE несмотря на активную политику в регионе и все надежды на русский электорат в Нарвское горсобрание не прошла.
В Кохтла-Ярве Центристская партия одержала убедительную победу, получив 12 мандатов из 25. Второе место заняли социал-демократы, которые будут представлены пятью депутатами. Четыре мандата получил избирательный союз Restart. Партия реформ и союз Progress получили по два мандата.
Не меньший успех ждал центристов и в Силламяэ, где им досталось 17 мандатов, в то время как вторая прошедшая в горсобрание партия, СДПЭ, довольствовалась 4.
Город Тарту традиционно проголосовал за реформистов, которым досталось 36,8% голосов и 19 мандатов. 2-3-е места поделили EKRE и "Ээсти 200", получившие по 8 мандатов. "Отечество" и СДПЭ получили по 5 мест в горсобрании и центристы - 4.
В Пярну победу одержала EKRE, получившая 10 мандатов и с небольшим перевесом опередившая Партию реформ и избирательный союз "Пярну объединяет (по 9 мандатов). "Отечество" и Центристская партия получили 6 и 5 мандатов, соответственно.
Больше всех голосов на выборах собрал мэр Таллинна, центрист Михаил Кылварт, за которого отдали свои голоса свыше 27 000 жителей Ласнамяэ. На 2-м месте оказался центрист Лаури Лаатс (8466), третий результат показала центристка Яна Тоом (4004).
Выборы в собрания местных самоуправлений проходят в 79 самоуправлениях по всей Эстонии. Всего баллотируется 10 025 человек. В предварительном голосовании приняло участие 39,6 % избирателей. По проверенным данным, электронным путем проголосовали 275 587, а на избирательных участках – 149 824 избирателя. Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно сегодня поздно вечером, так как после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды. Если избиратель использовал оба способа голосования, то учитываться будет только голос, отданный на избирательном участке при помощи избирательного бюллетеня.