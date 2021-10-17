Видимо, на этот раз ход был не самым верным.

Видимо, на этот раз ход был не самым верным. ФОТО: Tairo Lutter

В воскресенье, 17 октября, в Эстонии состоялись выборы в местные самоуправления. Одним из наиболее важных их результатов стала утрата центристами единоличной власти в Таллинне.

Для того, чтобы получить абсолютное большинство в столице, центристам не хватило буквально пары мандатов: всего им удалось получить 38. Партия реформ показала в Таллинне второй результат, получив 15 мандатов, 8 набрала "Ээсти 200", 7 досталось EKRE, 6 - Социал-демократической партии и 5 - "Отечеству". Теперь партиям предстоит выяснить, договорятся ли они между собой и отправят центристов в оппозицию или же Центристская партия сумеет найти себе сговорчивого партнера.

Стоит при этом отметить, что в Таллинне русскоязычные кандидаты прошли в горсобрание чуть ли не исключительно по списку центристов. На данный момент единственный, кому удалось это сделать в рядах другой партии, - это социал-демократ Евгений Осиновский.

В Нарве центристам и вовсе не удалось получить большинство. Там с большим преимуществом победил избирательный союз "Список Катри Райк" (43,9% и 15 мандатов), центристы же довольствовались 2-м местом (31,5% и 10 мандатов). Избирательный союз экс-мэра Нарвы Алексея Евграфова получил 4 мандата и "Ээсти 200" получила 2. Партия EKRE несмотря на активную политику в регионе и все надежды на русский электорат в Нарвское горсобрание не прошла.

В Кохтла-Ярве Центристская партия одержала убедительную победу, получив 12 мандатов из 25. Второе место заняли социал-демократы, которые будут представлены пятью депутатами. Четыре мандата получил избирательный союз Restart. Партия реформ и союз Progress получили по два мандата.

Не меньший успех ждал центристов и в Силламяэ, где им досталось 17 мандатов, в то время как вторая прошедшая в горсобрание партия, СДПЭ, довольствовалась 4.

Город Тарту традиционно проголосовал за реформистов, которым досталось 36,8% голосов и 19 мандатов. 2-3-е места поделили EKRE и "Ээсти 200", получившие по 8 мандатов. "Отечество" и СДПЭ получили по 5 мест в горсобрании и центристы - 4.

В Пярну победу одержала EKRE, получившая 10 мандатов и с небольшим перевесом опередившая Партию реформ и избирательный союз "Пярну объединяет (по 9 мандатов). "Отечество" и Центристская партия получили 6 и 5 мандатов, соответственно.

Больше всех голосов на выборах собрал мэр Таллинна, центрист Михаил Кылварт, за которого отдали свои голоса свыше 27 000 жителей Ласнамяэ. На 2-м месте оказался центрист Лаури Лаатс (8466), третий результат показала центристка Яна Тоом (4004).