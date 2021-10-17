Сегодня, 17 октября, в Эстонии проходят выборы в местные самоуправления. В восемь вечера 448 избирательных участков по всей Эстонии были закрыты и начался подсчет голосов.

Выборы в собрания местных самоуправлений проходят в 79 самоуправлениях по всей Эстонии. Всего баллотируется 10 025 человек. В предварительном голосовании приняло участие 39,6 % избирателей. По проверенным данным, электронным путем проголосовали 275 587, а на избирательных участках – 149 824 избирателя. Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно сегодня поздно вечером, так как после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды. Если избиратель использовал оба способа голосования, то учитываться будет только голос, отданный на избирательном участке при помощи избирательного бюллетеня.