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  • При столкновении автомобиля и грузовика погиб 28-летний мужчина, двое пострадали

Галерея ⟩ При столкновении автомобиля и грузовика погиб 28-летний мужчина, двое пострадали

Сегодня ночью сообщили о произошедшем в Рапламаа столкновении легкового автомобиля и грузовика, в ходе которого погиб 28-летний водитель автомобиля.

В Центр тревоги об аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, волость Мярьямаа, деревня Оргита, сообщили в 1.40. ДТП произошло, когда столкнулись ехавший из Таллинна в сторону Пярну легковой автомобиль Škoda и ехавший из Пярну в сторону Таллинна грузовик Renault. В результате столкновения обе машины вылетели с дороги.

«Точные обстоятельства будут выяснены в ходе начатого производство, однако, по первоначальным данным, по какой-то причине легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулись с ехавшем навстречу грузовиком», - сказал руководитель Ляэнаской префектуры Риво Сааре. Находившийся за рулем машины 28-летний мужчины получил столь тяжелые повреждения, что погиб на месте происшествия. «Согласно собранной на данный момент информации, ситуация на месте происшествия и повреждения автомобилей позволяют предположить, что водитель автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности, и скорость автомобиля могла быть выше разрешенной», - добавил он.

В легковом автомобиле был пассажир, также 28-летний мужчина, который получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу. Машина была деформирована в результате аварии и спасателям пришлось вырезать его из автомобиля. Также в машине была собака, животное не пострадало. Водителя грузовика, 50-летнего мужчину, увезли в больницу на проверку здоровья.

Водитель грузовика был трезв, возможное опьянение водителя автомобиля выяснится в ходе экспертизы. Авария произошла на неосвещенном участке дороги, на котором максимальная скорость составляла 90 км/ч. На месте аварии движение транспорта было перекрыто почти на три часа, движение перенаправили.

Все точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного производства.

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