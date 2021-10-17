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Полиция: пропавший 69-летний Юрий найден

Полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Kristjan Teedema

Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Кадрина 69-летнего Юрия.

Центр тревоги получил сегодня ранним утром сообщение, что Юрий ушел в неизвестном направление из дома призрения в деревне Ундла, волость Кадрина. Юрий и раньше уходил таким образом, в прошлый раз он отправился в Таллинн в район Ласнамяэ.

Патрули полиции проверяли окрестности дома призрения, близлежащие улицы и места, куда Юрий мог пойти.

Вечером пресс-служба полиции сообщила, что Юрий найден, с ним все в порядке и его доставят в попечительский дом.

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