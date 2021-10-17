Полиция: пропавший 69-летний Юрий найден
Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Кадрина 69-летнего Юрия.
Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Кадрина 69-летнего Юрия.
Центр тревоги получил сегодня ранним утром сообщение, что Юрий ушел в неизвестном направление из дома призрения в деревне Ундла, волость Кадрина. Юрий и раньше уходил таким образом, в прошлый раз он отправился в Таллинн в район Ласнамяэ.
Патрули полиции проверяли окрестности дома призрения, близлежащие улицы и места, куда Юрий мог пойти.
Вечером пресс-служба полиции сообщила, что Юрий найден, с ним все в порядке и его доставят в попечительский дом.