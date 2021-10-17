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  • Эстония
  • В день выборов по всей Эстонии работает не менее 30 пунктов вакцинации от COVID-19

В день выборов по всей Эстонии работает не менее 30 пунктов вакцинации от COVID-19

Вакцинация. ФОТО: Elmo Riig

Не менее трех десятков пунктов вакцинации от коронавируса открылись в воскресенье по всей Эстонии, в день проведения голосования на выборах в местные самоуправления.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что наряду с прививками предлагается и бесплатное консультирование по теме иммунизации. Список пунктов вакцинации с указанием места и времени работы размещен на сайте. Страница работает и на русском языке.

Консультации по вопросам вакцинации можно получить также по справочному телефону семейных врачей 1220, на странице www.vaktsineeri.ee на русском языке и по телефону 1247.

Департамент здоровья в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны проводит контрольные рейды на предприятиях, где нарушают правила контроля за мерами по предотвращению распространения коронавируса.

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