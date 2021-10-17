В день выборов по всей Эстонии работает не менее 30 пунктов вакцинации от COVID-19

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что наряду с прививками предлагается и бесплатное консультирование по теме иммунизации. Список пунктов вакцинации с указанием места и времени работы размещен на сайте. Страница работает и на русском языке.

Консультации по вопросам вакцинации можно получить также по справочному телефону семейных врачей 1220, на странице www.vaktsineeri.ee на русском языке и по телефону 1247.