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В воскресенье в России снова выявили максимум заражений коронавирусом за все время с начала пандемии - 34 303 случая заболевания. Число смертей немного снизилось и составило 997. Наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

В России в воскресенье зафиксировали новый максимум заражений коронавирусом за сутки за все время с начала пандемии. Рекорд обновляется уже четвертый день подряд.

За сутки в России зарегистрировали 34 303 случая заболевания Covid-19. Накануне был прирост в 33 208 новых случаев. В четверг 14 октября впервые суточный прирост оказался выше 30 тысяч человек.

Число смертей незначительно снизилось - за сутки умерли 997 заболевших, накануне были зарегистрированы рекордные с начала пандемии 1002 смерти. В пятницу скончались 999 заболевших. В четверг 14 октября регистрировали 986 смертей - и это тоже было рекордное число.

Наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Москве выявили 6740 новых случаев заражения, в Петербурге - 3323 случаев, в Подмосковье - 2759 случая.

За сутки в столице госпитализировали 1357 человека, на ИВЛ находится 631 человек. В Москве за сутки подтверждена смерть 70 пациентов с Covid-19, в Санкт-Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.

За сутки в России выписали 18 717 переболевших коронавирусом.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и ускорился в октябре. Он связан с тем, что на сегодняшний день в стране вакцинировано всего около 35% населения (51 млн привившихся хотя бы одной дозой при 146 млн жителей). Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за фактора сезонности заболевания, однако именно в странах с низкими показателями вакцинации он сопровождается еще и высокой смертностью.

Официальная статистика привитых

В субботу на официальном портале стопкоронавирус.рф появился раздел с официальной статистикой привитых - там указано общее число сделанных в стране первых (51 млн) и вторых уколов (47,6 млн), без наименований вакцин, но с разбивкой по регионам.

До этого официальной статистики вакцинации в стране не было, цифры по ней появлялись в отдельных заявлениях чиновников.

Также в официальной статистике указано понятие "коллективного иммунитета" - по данным портала, он в России составляет 45%. Из приписки следует, что коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью достижения коллективного иммунитета.

Понятие "коллективного иммунитета" давно вызывает вопросы у ученых, так как пока неясно, возможен ли он в принципе с Covid-19. Из-за сомнений в отношении вакцинации, появления мутаций вируса и задержек вакцинации детей порог достижения коллективного иммунитета трудно спрогнозировать. Кроме того, иммунитет переболевшего считается менее надежным, чем после вакцинации.

Covid-19 стал более заразной и смертоносной болезнью из-за мутаций, с помощью которых вирус учится обходить иммунную защиту. Однако защита вакцин от госпитализации и смерти по-прежнему остаётся высокой.