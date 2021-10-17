Галерея ⟩ В Пайде за выборами следили наблюдатели из России

Наблюдатель на выборах Роман Удот пояснил, что их отправили в Эстонию не российские власти, они являются дома представителями оппозиции.

Удот пояснил, что за выборами в Эстонии наблюдают шесть команд, две из которых в Таллинне, а остальные - в других уездах.

Удот не высказал в адрес наших выборов никакой критики. «Для нас это чудо, которое происходит здесь у вас», - сказал он.