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Галерея ⟩ В Пайде за выборами следили наблюдатели из России

Сегодня избирательный участок в Центральной библиотеке Ярвамаа в Пайде посетили наблюдатели из России, пишет Järva Teataja.

Наблюдатель на выборах Роман Удот пояснил, что их отправили в Эстонию не российские власти, они являются дома представителями оппозиции.

Удот пояснил, что за выборами в Эстонии наблюдают шесть команд, две из которых в Таллинне, а остальные - в других уездах.

Удот не высказал в адрес наших выборов никакой критики. «Для нас это чудо, которое происходит здесь у вас», - сказал он.

Он признал, что поскольку дома является оппозиционером, это значит, что власти его не любят, что, в свою очередь, приносит много неприятностей. За выражение своего мнения Удот потерял работу и неоднократно помещался под домашний арест.

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