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Алар Карис: дипломаты должны уметь нестандартно мыслить

Алар Карис. ФОТО: Tairo Lutter

Успешная внешняя политика является важной опорой устойчивости государства, сказал президент Алар Карис на встрече с министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс в минувшую пятницу.

«Внешняя политика Эстонии должна обеспечить, чтобы мы никогда больше не остались в одиночестве, мы должны быть частью сильной и единодушной Европы», — отметил президент.

По словам Кариса, этому способствует неизменное трансатлантическое сотрудничества, открытые каналы общения со всеми соседями, бескомпромиссная защита своих интересов, но при этом умение понимать интересы других, продвижение целей успешных эстонских предпринимателей, постоянный культурный обмен, сотрудничество в сфере окружающей среды.

«И над всем этим — свободное, незаштампованное мышление дипломатов, умение простыми словами объяснить сложности внешней политики», — подчеркнул Карис.

Президент Алар Карис встретился в пятницу с министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, чтобы обсудить актуальные вопросы внешней политики.

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