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  • Картина дня: муниципальные выборы, трагическая авария и новые жертвы коронавируса

Картина дня: муниципальные выборы, трагическая авария и новые жертвы коронавируса

Выборы в Пайде. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 октября.

БЛОГ 〉 Сегодня день выборов в собрания местных самоуправлений

448 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9.00 до 20.00. Избиратель может голосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости, в Таллинне – на любом избирательном участке в своем районе. Читать далее...

На выборах в собрания местных самоуправлений проголосовало 50,7% избирателей

По состоянию на 16.00, на выборах в собрания местных самоуправлений проголосовало 50,7% избирателей. Наиболее высокая явка зарегистрирована в уезде Хийу (55,7%), наиболее низкая – в Ида-Вирумаа (44,2%). Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Избирательница: что, черт возьми, старики туда лезут, пусть молодые заправляют!

В день выборов перед избирательным участком, расположенным в Центре культуры Эльва, уже в девять утра были избиратели - за первые 45 минут проголосовать пришло более полусотни человек. Некоторым из них показалось, что на этот раз кандидатов было немного и тем легче было сделать выбор. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Стиль руководства как у какого-то животного: избиратель EKRE сравнил Хельме со Сталиным

В Валгаском доме культуры, где находится один из избирательных участков, в воскресенье после полудня было довольно много избирателей. Ответившие на вопросы журналиста Lõuna-Eesti Postimees горожане хотели бы, чтобы внимание было обращено на ремонт дорог и чувство безопасности. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 При столкновении автомобиля и грузовика погиб 28-летний мужчина, двое пострадали

Сегодня ночью сообщили о произошедшем в Рапламаа столкновении легкового автомобиля и грузовика, в ходе которого погиб 28-летний водитель автомобиля. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 1119 жителей Эстонии, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6732 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1119. Читать далее...

Юрист департамента: город не должен обеспечивать муниципальным жильем всех желающих

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о муниципальном жилье: кому оно полагается, как быть с должниками и рассматривается ли каждый случай в индивидуальном порядке. Читать далее...

ВЫБОРЫ 〉 В полицию поступило несколько сообщений о покупке голосов

В последние дни полиция проверила несколько сообщений из Валгамаа и Вырумаа о возможной покупке голосов, но пока ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Читать далее...

Wolt заплатил более миллиона евро налогов на рабочую силу

Условия для работы предприятий, построенных на интернет-платформах, в Эстонии по сравнению с другими странами Европы законодательно подкреплены лучше остальных, считает исполнительный директор балтийского отделения компании Wolt Лийз Ристал. Читать далее...

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