Картина дня: муниципальные выборы, трагическая авария и новые жертвы коронавируса
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 октября.
448 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9.00 до 20.00. Избиратель может голосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости, в Таллинне – на любом избирательном участке в своем районе. Читать далее...
По состоянию на 16.00, на выборах в собрания местных самоуправлений проголосовало 50,7% избирателей. Наиболее высокая явка зарегистрирована в уезде Хийу (55,7%), наиболее низкая – в Ида-Вирумаа (44,2%). Читать далее...
В день выборов перед избирательным участком, расположенным в Центре культуры Эльва, уже в девять утра были избиратели - за первые 45 минут проголосовать пришло более полусотни человек. Некоторым из них показалось, что на этот раз кандидатов было немного и тем легче было сделать выбор. Читать далее...
В Валгаском доме культуры, где находится один из избирательных участков, в воскресенье после полудня было довольно много избирателей. Ответившие на вопросы журналиста Lõuna-Eesti Postimees горожане хотели бы, чтобы внимание было обращено на ремонт дорог и чувство безопасности. Читать далее...
Сегодня ночью сообщили о произошедшем в Рапламаа столкновении легкового автомобиля и грузовика, в ходе которого погиб 28-летний водитель автомобиля. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6732 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1119. Читать далее...
В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о муниципальном жилье: кому оно полагается, как быть с должниками и рассматривается ли каждый случай в индивидуальном порядке. Читать далее...
В последние дни полиция проверила несколько сообщений из Валгамаа и Вырумаа о возможной покупке голосов, но пока ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Читать далее...
Условия для работы предприятий, построенных на интернет-платформах, в Эстонии по сравнению с другими странами Европы законодательно подкреплены лучше остальных, считает исполнительный директор балтийского отделения компании Wolt Лийз Ристал. Читать далее...