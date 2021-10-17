Фото и видео ⟩ Возле картофелехранилища вспыхнул пожар: полыхают тюки соломы, на месте 12 спасательных машин

Спасатели из Ярвамаа поспешили на место происшествия в Пеэтри, им на помощь пришли спасатели из соседних уездов — пожарные из Вяйке-Маарья и Пыльтсамаа. Речь идет о вызове третьего уровня, на который в общей сложности отреагировали 12 машин.

Присутствовавший на месте происшествия журналист Järva Teataja Урмас Глазе сказал, что огнем охвачена площадь размером примерно 25 х 25 метров, покрытая соломенными шарами. «Трудно потушить тюки, если они находятся близко друг к другу. В первую очередь спасатели не допустили дальнейшего распространения огня», - рассказал он.

На помощь спасателям пришел местный житель с ковшовым погрузчиком, который начал по отдельности вытаскивать тюки. Чтобы было легче их тушить.