Предложенных ранее ограничений уже не хватит: в Латвии говорят о необходимости локдауна
В Латвии на этой неделе коронавирусом заболели президент, политики Юрис Юрашс, Карлис Шадурскис и Мартиньш Бондарс. Болезнь распространяется неконтролируемо и заболеть может каждый. Больницы делают отчаянные шаги и готовят дополнительные места для размещения пациентов, но всем наилучшую заботу о здоровье предоставить не смогут. На прошлой неделе у правительства Латвии еще была возможность предотвратить наихудший сценарий, но оно этого не сделало, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу Nekā personīga телеканала TV3.