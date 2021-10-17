Предложенных ранее ограничений уже не хватит: в Латвии говорят о необходимости локдауна

Весной в Латвии работу начала группа академических экспертов, чтобы помочь правительству принимать наиболее мудрые решения в связи с кризисом Covid-19. В группе бесплатно работали инфектологи, антропологи, экономисты и другие специалисты. На этой неделе эти профессионалы сообщили, что прекращают сотрудничество с латвийским правительством, так как не видят в этом смысла.

Эксперты знали, что политики не обязаны соглашаться с их мнением. В конце концов правительство учитывает и, например, интересы предпринимателей. Однако за закрытыми дверями министры обвинили экспертов и оспорили их компетенцию.

Последней каплей стало принятое правительством Латвии на прошлой неделе решение об ограничениях. Они не дадут результата в борьбе с пандемией и предотвращении обрушения здравоохранения. Эксперты решили не давать политикам возможность утверждать, что они приняли решение, выслушав ученых.

Наконец неизбежную катастрофу начали осознавать и члены правительства. Минздрав Латвии готовит новые предложения, премьер сообщил о том, что поддержал бы более строгие действия.

Еще летом сфера здравоохранения предупреждала, что осень будет тяжелой. Вакцинация шла слишком медленно, новый дельта-штамм коронавируса - слишком заразен. Правительства планировало для медиков, учителей и работников центров опеки обязательную вакцинацию против Covid-19. После нескольких протестов главы парламентских фракций и президент договорились законопроект отложить.

Однако никакие другие шаги по борьбе с пандемией не последовали. Правительство не ввело и ограничения, которые должны были вступить в силу согласно разработанному Минздравом Латвии "светофором".

В середине сентябре заболеваемость начала расти и руководитель секретариата Совета по кризисному управлению по рекомендации эпидемиологов решил ввести новые ограничения. С этим согласилась и группа академиков. Они рекомендовали подготовить общество к тому, что ограничения будут, но немного подождать, пока заболеет больше человек и люди послушнее будут соблюдать правила. Так прошли две недели.

На прошлой неделе группа экспертов по собственной инициативе выступила с публичным сообщением по поводу того, что больше ждать невозможно, затягивать вопрос больше нельзя.

Затянулись дискуссии, споры по этому поводу, все откладывалось со дня на день и шли речи об отложении на неделю, но в тот момент заболеваемость и эпидемиологическая ситуация ухудшились настолько, что ждать фактически больше было нельзя.

Готовность действовать выразили и медики. Было ясно, что перегрузки больниц избежать не получится. Однако еще можно было повлиять на то, насколько большой она будет и сколько человек умрет. Министров ознакомили с научными моделями.

В случае локдауна пришлось бы считаться с 2400 смертями. Не делая ничего, умрут 7300 человек, а в больницах одновременно будет более 6000 человек.