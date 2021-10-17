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Предложенных ранее ограничений уже не хватит: в Латвии говорят о необходимости локдауна

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Латвии на этой неделе коронавирусом заболели президент, политики Юрис Юрашс, Карлис Шадурскис и Мартиньш Бондарс. Болезнь распространяется неконтролируемо и заболеть может каждый. Больницы делают отчаянные шаги и готовят дополнительные места для размещения пациентов, но всем наилучшую заботу о здоровье предоставить не смогут. На прошлой неделе у правительства Латвии еще была возможность предотвратить наихудший сценарий, но оно этого не сделало, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу Nekā personīga телеканала TV3.

Весной в Латвии работу начала группа академических экспертов, чтобы помочь правительству принимать наиболее мудрые решения в связи с кризисом Covid-19. В группе бесплатно работали инфектологи, антропологи, экономисты и другие специалисты. На этой неделе эти профессионалы сообщили, что прекращают сотрудничество с латвийским правительством, так как не видят в этом смысла.

Эксперты знали, что политики не обязаны соглашаться с их мнением. В конце концов правительство учитывает и, например, интересы предпринимателей. Однако за закрытыми дверями министры обвинили экспертов и оспорили их компетенцию.

Последней каплей стало принятое правительством Латвии на прошлой неделе решение об ограничениях. Они не дадут результата в борьбе с пандемией и предотвращении обрушения здравоохранения. Эксперты решили не давать политикам возможность утверждать, что они приняли решение, выслушав ученых.

Наконец неизбежную катастрофу начали осознавать и члены правительства. Минздрав Латвии готовит новые предложения, премьер сообщил о том, что поддержал бы более строгие действия.

Еще летом сфера здравоохранения предупреждала, что осень будет тяжелой. Вакцинация шла слишком медленно, новый дельта-штамм коронавируса - слишком заразен. Правительства планировало для медиков, учителей и работников центров опеки обязательную вакцинацию против Covid-19. После нескольких протестов главы парламентских фракций и президент договорились законопроект отложить.

Однако никакие другие шаги по борьбе с пандемией не последовали. Правительство не ввело и ограничения, которые должны были вступить в силу согласно разработанному Минздравом Латвии "светофором".

В середине сентябре заболеваемость начала расти и руководитель секретариата Совета по кризисному управлению по рекомендации эпидемиологов решил ввести новые ограничения. С этим согласилась и группа академиков. Они рекомендовали подготовить общество к тому, что ограничения будут, но немного подождать, пока заболеет больше человек и люди послушнее будут соблюдать правила. Так прошли две недели.

На прошлой неделе группа экспертов по собственной инициативе выступила с публичным сообщением по поводу того, что больше ждать невозможно, затягивать вопрос больше нельзя.

Затянулись дискуссии, споры по этому поводу, все откладывалось со дня на день и шли речи об отложении на неделю, но в тот момент заболеваемость и эпидемиологическая ситуация ухудшились настолько, что ждать фактически больше было нельзя.

Готовность действовать выразили и медики. Было ясно, что перегрузки больниц избежать не получится. Однако еще можно было повлиять на то, насколько большой она будет и сколько человек умрет. Министров ознакомили с научными моделями.

В случае локдауна пришлось бы считаться с 2400 смертями. Не делая ничего, умрут 7300 человек, а в больницах одновременно будет более 6000 человек.

Кабинет министров Латвии заседал за закрытыми дверьми два дня. Предложенный Советом по кризисному управлению сценарий - локдаун на три недели. В это время останавливается работа ресторанов, непродовольственных магазинов, культурных учреждений. Очно продолжали бы учиться только дети до 4 класса. Через три недели жизнь возобновилась бы в зеленом режиме. Это была самая мягкая из возможных моделей.

Возразили министры экономики и культуры. В свою очередь МВД и сфера обороны предупредили, что им нужно бороться с кризисом на границе с Беларусью, что затруднило бы контроль. Эксперты также не могли гарантировать политикам, что трех недель хватит. В итоге, министры договорились о компромиссе - мягких ограничениях и обязательной вакцинации в госуправлении и сфере обслуживания.

До сих пор в правительстве царило мнение, что ни в коем случае нельзя ограничивать вакцинированных. Они слишком обидятся и, возможно, начнут протестовать. Ученые считают, что этого может и не произойти. Политики уже и раньше ошибались, прогнозируя реакцию общества. Выяснить настроения в народе правительство не просило.

Сфера здравоохранения подсчитала, что максимальное число ковидных пациентов в больницах - полторы тысячи. Это возможно только за счет других пациентов. С завтрашнего дня все больницы приостановят лечение плановых пациентов, в Страдини это пришлось сделать уже на этой неделе.

В Даугавпилсе у больницы размещено модульное здание, которое используют дополнительно для лечения пациентов. Такие до февраля планируется построить и в Страдини. Временное здание увеличит мощность приемного отделения больницы.

Минздрав ищет возможности принять вдвое больше ковидных пациентов. По всей стране плановые операции остановят и частные клиники. Их будут использовать для ковидных больных. Пациентов планируют размещать и в старых больницах и, возможно, и в военных палатках.

В течение двух недель иссякнут ресурсы интенсивной терапии, врачам придется принимать решения, кого спасать, а кого нет. Решение будет принимать консилиум врачей, однако единого принципа нет.

Каждый день, который правительство отнимает у строгих ограничений на контакты с людьми, стоит десятки, возможно, сотни человеческих жизней.

Эксперты поясняют, что на следующей неделе ограничения, которые предлагали правительству на прошлой неделе, уже будут слишком слабыми. Чем дольше затягивают с решениями, тем более строгие мероприятия потребуются.

Напомним, в связи с негативными тенденциями заболеваемости Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 18 октября, созвал заседание совета по кризисному управлению. Об этом премьер сообщил в Twitter.

Заседание состоится в 14:00.

Как указал премьер, заседание совета созвано, так как министр здравоохранения Даниэль Павлютс информировал его о том, что данные о заболеваемости Covid-19 свидетельствуют об ухудшении тенденций.

На заседании будут заслушаны эксперты Минздрава, а затем совет обсудит дальнейшие действия.

Как сообщалось, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии выросла до 1266,4 случая на 100 000 населения - это самый высокий показатель с начала пандемии, а количество госпитализированных с Covid-19 превысило 1000 человек.

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