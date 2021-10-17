Паэт: кажется, в Таллинне будет коалиция

"Что касается Таллинна, я думаю, что это было довольно ясно и до выборов, что мы вероятно получим второе место в столице. Что касается всего государства, посмотрим, как это будет в итоге", - сказал Rus.Postimees первый номер реформистов в столичном округе Нымме Урмас Паэт.

Он отметил, что по сравнению с выборами четырехлетней давности ситуация в политическом плане немного другая: Партия реформ находится в правительстве, а многие люди голосуют не только по местным вопросам, но и по тому, что их волнует в государстве. "Ситуация на уровне государства влияет и на результаты в местных самоуправлениях", - отметил Паэт.

Относительно того, сохранят ли центристы единоличную власть в Таллинне или нет, Паэт ответил, что, по его мнению, будет коалиция и для города это хорошо. В коалицию, по мнению Паэта, войдут две-три партии.