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Паэт: кажется, в Таллинне будет коалиция

В Партии реформ настроение приподнятое: есть повод для оптимизма, пока она идет по количеству собранных голосов на втором месте в Таллинне и на втором месте по стране.

"Что касается Таллинна, я думаю, что это было довольно ясно и до выборов, что мы вероятно получим второе место в столице. Что касается всего государства, посмотрим, как это будет в итоге", - сказал Rus.Postimees первый номер реформистов в столичном округе Нымме Урмас Паэт.

Он отметил, что по сравнению с выборами четырехлетней давности ситуация в политическом плане немного другая: Партия реформ находится в правительстве, а многие люди голосуют не только по местным вопросам, но и по тому, что их волнует в государстве. "Ситуация на уровне государства влияет и на результаты в местных самоуправлениях", - отметил Паэт.

Относительно того, сохранят ли центристы единоличную власть в Таллинне или нет, Паэт ответил, что, по его мнению, будет коалиция и для города это хорошо. В коалицию, по мнению Паэта, войдут две-три партии. 

Готова ли Партия реформ войти в коалицию и какие условия будет выдвигать? На этот вопрос Паэт затруднился ответить, предложив дождаться окончательных результатов. "Важна будет и политическая математика и, конечно, суть программ", - сказал он.

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