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Рон Лувищук: мне лично EKRE неприятна

Кандидат от Ээсти 200 в округе Ласнамяэ Рон Лувищук считает, что его партия показала очень хороший результат: «У Ээсти 200 сейчас 12,3 процента и третье место в Таллинне».

Он не решился однозначно ответить на вопрос: можно ли говорить о том, что единовластие центристов в Таллинне завершено: «К сожалению, еще не подсчитан Ласнамяэ, который очень серьезно может повлиять на результат. Но я надеюсь, что да».

Ээсти 200 пока не готова говорить о том, с кем готова сотрудничать, поскольку нужно дождаться конечных результатов: «Конечно, мы будем вести переговоры, а дальше все будет зависеть от того, как наше видение состыкуется с видением партнеров».

Сам Лувищук исключил бы одну конкретную партию: «EKRE, потому что мне лично она неприятна». В целом же результатом он доволен: «Третье место, 10 мандатов. Надеюсь, что так и будет».

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