Рон Лувищук: мне лично EKRE неприятна

Он не решился однозначно ответить на вопрос: можно ли говорить о том, что единовластие центристов в Таллинне завершено: «К сожалению, еще не подсчитан Ласнамяэ, который очень серьезно может повлиять на результат. Но я надеюсь, что да».

Ээсти 200 пока не готова говорить о том, с кем готова сотрудничать, поскольку нужно дождаться конечных результатов: «Конечно, мы будем вести переговоры, а дальше все будет зависеть от того, как наше видение состыкуется с видением партнеров».