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Кылварт: будем ждать встречных предложений

Мэр Таллинна Михаил Кылварт, набравший больше всех голосов в своем избирательном округе Ласнамяэ, все же был заметно расстроен.

Отвечая на вопрос Rus.Postimees относительно будущей коалиции, он сказал, что не станет делать предложений ни одной партии, поскольку все они строили свои кампании на исключении центристов из власти.

Он пообещал, что будет ждать встречных предложений, а потом решать, с кем идти дальше. На данный момент Центристская партия не получает абсолютного большинства в Таллинне.

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