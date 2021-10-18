Кылварт: все обещавшие избавиться от центристов готовы к переговорам

Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Выдержки из беседы:

– Приходили ли к вам уже гонцы от других партий?

– В EKRE очень четко заявляли, что их основная цель – сбросить центристов. «Plats puhtaks!» – это лозунг «Отечества», но на самом деле об этом же говорили и социал-демократы, обещавшие освободить пространство для новых людей.

И теперь мы получаем отовсюду сигналы, что, мол, нет-нет-нет, давайте делать коалицию с центристами.

EKRE даже говорит о том, что если к ним придут центристы и отдадут полгорода, то они рассмотрят это предложение.

Во-первых, я никогда не приду к EKRE. Во-вторых, нужно придерживаться хоть каких-то принципов и помнить о том, что произносилось еще сутки назад.

Партии, которые жестко обозначали свою позицию по отношению к центристам, обозначили свою позицию и по отношению к нашему избирателю, в том числе к проживающему в Ласнамяэ. Я этого не забыл. И запомнил их обещания: от сокращения финансирования Ласнамяэ в пять раз, чтобы потом его увеличить из тех же источников в десять раз (обещание «Ээсти 200» – прим.ред.).

Мы же понимаем, что это несерьезно. Сначала – попытка заниматься конфронтацией, а потом – чистый популизм. И такая смесь конфронтации и популизма мне напоминает еще одну партию и вызывает большие вопросы.

– На данном этапе вы исключаете коалицию с «Ээсти 200»?

– На данном этапе я не могу понять, за что можно было бы зацепиться в такой коалиции. Я не понимаю, что обещает «Ээсти 200», кроме перемен.

Изменения по всей Эстонии, изменения в Таллинне – а что именно? Конкретные цели и задачи даже не сформулированы.

Однако, они получили мандат доверия от таллинцев и по этой причине, мы не можем заявить, что «Ээсти 200» ни в коем случае нельзя допускать к власти.

Не представляю сотрудничества с EKRE или «Отечеством».

– «Ээсти 200» и социал-демократы заявили, что ни при каких обстоятельствах не пойдут в коалицию с EKRE против центристов, но можно ли исключить, что они не переобуются в прыжке, забыв свои прежние заявления, и не объединятся против вас?

– Не берусь предсказывать. Их поведение вызывает вопросы.

– Что для Центристской партии предпочтительнее: коалиция с малой партией или с реформистами?

– Обычно все отвечают, что главное – реализация программы. И это так и есть.

Мы не можем отказаться от строительства Таллиннской больницы, ремонта Горхолла, несмотря на то, что некоторые сейчас предлагают его снести.

Не откажемся также от повышения городской надбавки к пенсии до 200 евро и введения дотаций для школьников.

– Коалиция с какой малой партией импонирует лично вам?