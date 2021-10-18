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  • Кылварт: все обещавшие избавиться от центристов готовы к переговорам
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Кылварт: все обещавшие избавиться от центристов готовы к переговорам

  • Не представляю сотрудничества с EKRE или «Отечеством»
  • Не понимаю, за что зацепиться в переговорах с «Ээсти 200»
  • Мы не откажемся от Таллиннской больницы и ремонта Горхолла

Какие изменения ждут столичную власть? И какие уроки извлекут центристы из событий в Таллинне? Центристская партия потеряла единоличную власть в столице, не досчитавшись двух мандатов. Ситуацию не спас даже рекордный результат Михаила Кылварта – 27 737 голосов. 

Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Выдержки из беседы:

– Приходили ли к вам уже гонцы от других партий?

– В EKRE очень четко заявляли, что их основная цель – сбросить центристов. «Plats puhtaks!» – это лозунг «Отечества», но на самом деле об этом же говорили и социал-демократы, обещавшие освободить пространство для новых людей.

И теперь мы получаем отовсюду сигналы, что, мол, нет-нет-нет, давайте делать коалицию с центристами.

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EKRE даже говорит о том, что если к ним придут центристы и отдадут полгорода, то они рассмотрят это предложение.

Во-первых, я никогда не приду к EKRE. Во-вторых, нужно придерживаться хоть каких-то принципов и помнить о том, что произносилось еще сутки назад.

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Партии, которые жестко обозначали свою позицию по отношению к центристам, обозначили свою позицию и по отношению к нашему избирателю, в том числе к проживающему в Ласнамяэ. Я этого не забыл. И запомнил их обещания: от сокращения финансирования Ласнамяэ в пять раз, чтобы потом его увеличить из тех же источников в десять раз (обещание «Ээсти 200»прим.ред.).

Мы же понимаем, что это несерьезно. Сначала – попытка заниматься конфронтацией, а потом – чистый популизм. И такая смесь конфронтации и популизма мне напоминает еще одну партию и вызывает большие вопросы.

– На данном этапе вы исключаете коалицию с «Ээсти 200»?

– На данном этапе я не могу понять, за что можно было бы зацепиться в такой коалиции. Я не понимаю, что обещает «Ээсти 200», кроме перемен.

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Изменения по всей Эстонии, изменения в Таллинне – а что именно? Конкретные цели и задачи даже не сформулированы.

Однако, они получили мандат доверия от таллинцев и по этой причине, мы не можем заявить, что «Ээсти 200» ни в коем случае нельзя допускать к власти.

Не представляю сотрудничества с EKRE или «Отечеством».

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– «Ээсти 200» и социал-демократы заявили, что ни при каких обстоятельствах не пойдут в коалицию с EKRE против центристов, но можно ли исключить, что они не переобуются в прыжке, забыв свои прежние заявления, и не объединятся против вас?

– Не берусь предсказывать. Их поведение вызывает вопросы.

– Что для Центристской партии предпочтительнее: коалиция с малой партией или с реформистами?

– Обычно все отвечают, что главное – реализация программы. И это так и есть.

Мы не можем отказаться от строительства Таллиннской больницы, ремонта Горхолла, несмотря на то, что некоторые сейчас предлагают его снести.

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Не откажемся также от повышения городской надбавки к пенсии до 200 евро и введения дотаций для школьников.

– Коалиция с какой малой партией импонирует лично вам?

– Это было бы странным - выбрать партнера на основании моих личных привязанностей и сообщить им об этом из студии Postimees. В коалиции должна сформироваться рабочая атмосфера и определенный уровень доверия.

Если люди демонстрируют определенные метания, исходя из политтехнологических или прагматических мотиваций, то это настораживает уже на старте.

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– Кто же будет рассматриваться в первую очередь в качестве партнеров по коалиции? Вы уже исключили EKRE, Isamaa. Остаются социал-демократы?

– Остаются «Ээсти 200», социал-демократы и Партия реформ. Тут по рынку не походишь. Это реальная математика.

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– А почему вы так категоричны в отношении EKRE? Ведь ряд избирателей, когда-то не одобрявших коалицию центристов и EKRE на Тоомпеа, со временем изменили свою позицию и стали называть EKRE партией со своим лицом, твердой позицией…

– Безусловно, у этой партии есть избиратель и число их растет, но для меня имеют значение определенные принципы, рабочая атмосфера и программа.

Разброс их позиций от «мы пришли скинуть центристов» до сегодняшней «придите и попросите, поделим город пополам» – это не тот уровень, на котором лично я готов вести переговоры.

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Не говоря уже о том, что у меня в памяти сохранились многие их высказывания.

– Вы набрали рекордное для Эстонии количество голосов – 27 737, но партии не хватило двух мандатов для сохранения абсолютного большинства в Таллинне. Что же пошло не так?

– Как я уже сказал, сделала свое дело математика выборов, хотя уровень поддержки центристов даже возрос по сравнению с 2017 годом – избирателей у партии стало больше и процентуально мы увеличили свое значение в Горсобрании.

Безусловно, имел значение общий рейтинг Центристской партии. Ситуация такова, что доверие к центристам в Таллинне в два раза выше, чем на госуровне.

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На мой взгляд, неправильно пенять только на рейтинги и математику. Значит, мы не смогли убедить таллинцев в достаточной мере, чтобы они вышли и нас поддержали. Явка была достаточно низкой. В Таллине в былые времена она составляла 60% и центристы имели безоговорочный мандат.

– А возможно ли, что разочарованный в центристах русский избиратель так и не нашел альтернативы?

– Есть люди, которые принципиально не участвуют в выборах.

– Приведет ли снижение доверия избирателей к изменениям в Центристской партии?

– Центристская партия в любом случае должна делать выводы. На государственном уровне по количеству голосов мы опередили все партии, то есть выиграли муниципальные выборы.

Но ситуация в Нарве и Таллинне сигнализирует об определенных тенденциях, которые нужно останавливать. Иначе мы потеряем доверие избирателя.

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– От чего устал ваш избиратель? Где вы могли не доработать?

– Во-первых, Центристская партия многие годы находилась у власти и многие положительные перемены уже воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Во-вторых, люди просто хотят новизны. Их гипнотизирует само слово «изменение».

– Так какие же изменения нужны Таллинну?

– Таллинн – это живой организм, постоянно меняющийся. Мы очень многое изменили за последние 2,5 года и планируем менять в будущем. Это не должно быть лозунгом: здесь должно быть содержание.

Подробнее в повторе! 

Какие уроки извлекут центристы из событий в Таллинне? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Hugo Boss ФОТО: Pm
  • Что обещают центристам гонцы от других партий?
  • Может ли быть создана коалиция "все против центристов"?
  • Что для Центристской партии предпочтительнее: коалиция с малой партией или с реформистами?
  • Почему рекордное достижение Михаила Кылварта не спасло центристов от потери абсолютного большинства в Таллинне? 
  • Приведет ли снижение доверия избирателей к изменениям в Центристской партии?
  • Какие изменения нужны Таллинну?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Hugo Boss 

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