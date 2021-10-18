Кылварт: все обещавшие избавиться от центристов готовы к переговорам
- Не представляю сотрудничества с EKRE или «Отечеством»
- Не понимаю, за что зацепиться в переговорах с «Ээсти 200»
- Мы не откажемся от Таллиннской больницы и ремонта Горхолла
Какие изменения ждут столичную власть? И какие уроки извлекут центристы из событий в Таллинне? Центристская партия потеряла единоличную власть в столице, не досчитавшись двух мандатов. Ситуацию не спас даже рекордный результат Михаила Кылварта – 27 737 голосов.