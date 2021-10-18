За сутки в Эстонии скончались три человека с коронавирусом, включая 37-летнего мужчину

Среди новых заразившихся 539 человек не были вакцинированы, а 282 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 18 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 309 человек, из них 213 человек (68,9%) не были вакцинированы, у 96 человек (31,1%) курс вакцинации завершен. Всего в больницах находится 408 пациентов с коронавирусом, 99 из которых попали туда из-за других болезней, но при тестировании оказались инфицированными.

За сутки в больницах открыли 44 новые истории болезни. Скончались три человека, включая 37-летнего мужчину, 82-летнюю женщину и 90-летнюю женщину.

За сутки ввели 1190 доз вакцины, в общей сложности было введено 1 401 024 дозы. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 68, 1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).