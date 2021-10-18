Интервью с Раймондом Кальюлайдом: главный вопрос заключается в том, что Таллинну нужно новое руководство
В воскресенье, 17 октября, в Эстонии состоялись выборы в местные самоуправления. Если сначала члены социал-демократической партии радостно ожидали результатов, то под конец вечера помещение ресторана Pööbel, где и проходила вечеринка, заметно опустело. Однако, Раймонд Кальюлайд поделился в интервью Rus.Postimees, что он удовлетворен результатами, и теперь нужно будет сосредоточить все силы на совершенствование городской власти.