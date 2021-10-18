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  • Интервью с Раймондом Кальюлайдом: главный вопрос заключается в том, что Таллинну нужно новое руководство

Интервью с Раймондом Кальюлайдом: главный вопрос заключается в том, что Таллинну нужно новое руководство

Раймонд Кальюлайд в предвыборной студии Postimees. ФОТО: Pilt videost

В воскресенье, 17 октября, в Эстонии состоялись выборы в местные самоуправления. Если сначала члены социал-демократической партии радостно ожидали результатов, то под конец вечера помещение ресторана Pööbel, где и проходила вечеринка, заметно опустело. Однако, Раймонд Кальюлайд поделился в интервью Rus.Postimees, что он удовлетворен результатами, и теперь нужно будет сосредоточить все силы на совершенствование городской власти.

— Вы, наверное, знатно устали от предвыборной суматохи и сегодняшних мероприятий?

— Это приятная усталость. Когда работаешь ради какой-то цели и получаешь то, что ожидал, - это хорошее чувство.

Так много молодых людей собрались здесь сегодня...

— Действительно у нас много молодежи, причем среди них много русских. Наше русскоязычное объединение в течение двух лет выросло с 10 человек до 350. Это уже серьезная организация в Эстонии.

— Что вы думаете по поводу результатов голосования? Поделитесь эмоциями.

— У нас, в принципе, было две цели. Первая - чтобы у нас была представительская фракция в городском собрании. Этого мы добились. У нас будут там депутаты, и мы сможем представлять интересы наших избирателей. Вторая, как и общая цель у большинства партий на этих выборах, чтобы в городском собрании не было ни одной партии, которая имеет более 39 мандатов. Если окончательные результаты будут такими, каковы они сейчас, то мы добились и этой цели. В принципе, можно остаться довольным. Это новая ситуация для Таллинна.

— Единовластия больше не будет?

— Скорее всего, не будет. Но только при условии, что какие-то люди не будут менять свою партийную принадлежность. Я очень надеюсь, что этого не случится.

— Как вы можете прокомментировать успехи других партий? Вас что-либо удивило?

— Ничего особо удивительного не произошло. Ясно, что «Ээсти 200» эти выборы принесли значительную победу. Потому что было много скептиков. Тем не менее, в Таллинне у них совсем неплохой результат.

Консерваторы из EKRE в столице ничего не добились. То есть, Таллинн им ясно сказал, что они здесь особо не нужны. Меня это радует.

Да, реформисты и социал-демократы потеряли мандаты. Но опять же, и у них, и у нас ожидаемые результаты, которые меня не удивляют.

Я понимаю, почему некоторые центристы чувствуют себя разочарованными: им не удалось получить большую часть мандатов. Но они все равно остаются сильными лидерами с сильной позицией, например, Михаил Кылварт.

Я бы сказал, что не вижу на этих выборах однозначных лузеров. В какой-то степени все добились того, что хотели.

— Над чем собираетесь работать теперь?

— Главный вопрос заключается в том, что Таллинну нужно новое руководство. Поэтому в ближайшие дни недели об этом надо договориться. Нельзя растягивать это надолго и терять время, так как распространение коронавируса растет, а показатели заболеваемости стремительно идут вверх. Для таллиннцев это также означает и экономические проблемы, так как будут вводиться новые ограничения и туристов станет меньше. Люди, которые смогли найти работу в промежуточное время, рискуют вновь потерять свои рабочие места.

— Но ведь принятие решения по поводу ограничений не зависит от местных самоуправлений. Эти решения принимаются на государственном уровне.

— Конечно, но одна из самых больших ролей таллиннской мэрии заключается в помощи и поддержке людей. В течение всего этого кризиса и мэрия, и горсобрание принимали различные меры: отказались от платы за детские сады, непосредственно помогали предпринимателям и людям. Всем этим нужно и далее заниматься. А еще мы ведь видим довольно резкий рост цен на энергоносители. Счета за электричество растут и продолжают расти. Это значит, что все больше людей будут испытывать финансовые трудности. Естественно, они же не пойдут к Каллас с этими проблемами. Они придут в местные самоуправления, которые должны им помогать. Помимо этого, быстро растущие цены на энергоносители напрямую увеличивают расходы местных самоуправлений, что является большим минусом. Вот сложный комплекс проблем, с которыми надо разбираться.

— Вы разочарованы в нынешнем правительстве?

— Очень разочарован. На государственном уровне сейчас происходит что-то очень странное. Последние пару недель все понимали, что мы теряем контроль над ситуацией, но при этом никаких решений не принимается и никто ничего не делает.

В 2019-м году создали коалицию: партия «Отечество», центристы и EKRE, - и они руководили страной до 2021 года. Весь этот период реформисты в оппозиции говорили, что всё делается плохо, утверждая, что они компетентны и готовы найти выход из этого кризиса. В итоге пришли они к власти... А весной пафосно объявили свой "план светофора" и сказали, что теперь точно знают, как будут действовать. Слушайте, мне кажется, что они этот план забыли уже летом: с тех пор о нем никто не вспоминает. При этом те же самые люди заявляют нам, что на протяжении 20-30 лет они готовы заниматься договоренностями на европейском уровне. Но в то же время они не помнят даже о том плане, который предложили весной - и их светофор давно погас.

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