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  • Выехавшие на вызов полицейские застряли в лифте

Выехавшие на вызов полицейские застряли в лифте

Лифт. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В конце минувшей недели спасателям несколько раз пришлось отправляться на помощь к застрявшим в лифте людям, в том числе выехавшему на вызов и в процессе застрявшему в лифте полицейскому патрулю.

В субботу 14:08 спасателей вызвали в Ласнамяэ, где в лифте многоквартирного дома на улице Махтра застряла пожилая женщина. Поскольку специалисты аварийной службы не смогли сообщить, когда прибудут, а женщина начала испытывать нехватку воздуха, двери лифта открыли приехавшие на место спасатели, которые передали пострадавшую скорой помощи для осуществления медосмотра.

В воскресенье около часа ночи спасатели помогли полицейскому патрулю, который из-за нарушения ночного покоя вызвали в дом на Академия-теэ в Мустамяэ. Там в лифте застряли уже полицейские. Поскольку аварийной службе потребовалось слишком много времени, чтобы отреагировать на вызов, спасатели около 01:19 помогли полицейским выбраться из лифта.

В воскресенье в 14:29 спасателей вновь вызвали в Ласнамяэ, где на первом этаже в лифте многоквартирного дома застряли четыре человека, в том числе два ребенка. Поскольку аварийная служба не сообщила, как скоро прибудет на место, спасатели помогли людям выбраться из лифта и передали их скорой помощи для медосмотра.

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