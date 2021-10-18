Выехавшие на вызов полицейские застряли в лифте

В субботу 14:08 спасателей вызвали в Ласнамяэ, где в лифте многоквартирного дома на улице Махтра застряла пожилая женщина. Поскольку специалисты аварийной службы не смогли сообщить, когда прибудут, а женщина начала испытывать нехватку воздуха, двери лифта открыли приехавшие на место спасатели, которые передали пострадавшую скорой помощи для осуществления медосмотра.

В воскресенье около часа ночи спасатели помогли полицейскому патрулю, который из-за нарушения ночного покоя вызвали в дом на Академия-теэ в Мустамяэ. Там в лифте застряли уже полицейские. Поскольку аварийной службе потребовалось слишком много времени, чтобы отреагировать на вызов, спасатели около 01:19 помогли полицейским выбраться из лифта.