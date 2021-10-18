В Таллинне на тротуар обрушилась высокая кирпичная стена
Сегодня в центре Таллинна на тротуар обрушилась высокая кирпичная стена. По первоначальным данным, никто не пострадал.
Сегодня в центре Таллинна на тротуар обрушилась высокая кирпичная стена. По первоначальным данным, никто не пострадал.
Как пишет Postimees, обрушение гаражной двери произошло на улице Тюрнпу в районе Торупилли.
Собиравшие кирпичи рабочие смогли сказать фотографу Postimees лишь то, что инцидент имел место сегодня ночью.
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