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В Таллинне на тротуар обрушилась высокая кирпичная стена

Сегодня в центре Таллинна на тротуар обрушилась высокая кирпичная стена. По первоначальным данным, никто не пострадал.

Как пишет Postimees, обрушение гаражной двери произошло на улице Тюрнпу в районе Торупилли.

Собиравшие кирпичи рабочие смогли сказать фотографу Postimees лишь то, что инцидент имел место сегодня ночью.

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