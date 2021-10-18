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  • Мужчина оставил на Таллиннском автовокзале сумку, сказал «бомба» и уехал на такси

Мужчина оставил на Таллиннском автовокзале сумку, сказал «бомба» и уехал на такси

Таллиннский автовокзал. ФОТО: Tairo Lutter

Полиция возбудила дело о нарушении общественного порядка в связи с инцидентом на Таллиннском автобусном вокзале, сообщил Rus.Err.ee.

В пятницу Центр тревоги получил сообщение о том, что мужчина, личность которого не установлена, оставил на автовокзале сумку, сказал по-русски «бомба» и уехал на такси.

Саперы Спасательного департамента выяснили, что в сумке находились личные вещи.

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