Мужчина оставил на Таллиннском автовокзале сумку, сказал «бомба» и уехал на такси
Полиция возбудила дело о нарушении общественного порядка в связи с инцидентом на Таллиннском автобусном вокзале, сообщил Rus.Err.ee.
Полиция возбудила дело о нарушении общественного порядка в связи с инцидентом на Таллиннском автобусном вокзале, сообщил Rus.Err.ee.
В пятницу Центр тревоги получил сообщение о том, что мужчина, личность которого не установлена, оставил на автовокзале сумку, сказал по-русски «бомба» и уехал на такси.
Саперы Спасательного департамента выяснили, что в сумке находились личные вещи.