Спасатели, полиция и скорая помощь обратились к жителям Эстонии: от ваших действий может зависеть чья-то жизнь
В октябре Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны и скорая помощь совместно с Департаментом транспорта обращают внимание всех участников дорожного движения на то, что оперативный транспорт нуждается в помощи как автомобилистов, так и пешеходов. Если вы заметили приближающуюся машину с работающими проблесковыми маячками, то обязательно ее пропустите, потому что от того, как быстро и безопасно приедет машина, может зависеть чья-то жизнь, здоровье или безопасность.