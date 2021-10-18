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  • Спасатели, полиция и скорая помощь обратились к жителям Эстонии: от ваших действий может зависеть чья-то жизнь

Спасатели, полиция и скорая помощь обратились к жителям Эстонии: от ваших действий может зависеть чья-то жизнь

ФОТО: Спасательный департамент

В октябре Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны и скорая помощь совместно с Департаментом транспорта обращают внимание всех участников дорожного движения на то, что оперативный транспорт нуждается в помощи как автомобилистов, так и пешеходов. Если вы заметили приближающуюся машину с работающими проблесковыми маячками, то обязательно ее пропустите, потому что от того, как быстро и безопасно приедет машина, может зависеть чья-то жизнь, здоровье или безопасность.

Спасатели, полиция и скорая помощь реагируют в течение суток более чем на 750 вызовов по всей Эстонии. Каждый год оперативный транспорт попадает примерно в 185 дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по разным причинам. Иногда погодные условия могут стать фатальными для оперативной машины, но нередки случаи, когда ДТП происходит из-за недостатка внимания со стороны других участников дорожного движения. Аварии с участием оперативной машины обычно имеют серьезные последствия, ведь тогда в помощи нуждаются спасатели, работники скорой помощи или полицейские, а тем, к кому они спешили, приходится дольше ждать прибытия помощи.

«У реагирующей команды каждая секунда на счету – включенный проблесковый маячок говорит о том, что машина спешит на место, где кто-то в беде или его жизнь или имущество нуждается в срочной помощи. Поэтому так важно, чтобы это учитывали и другие участники дорожного движения – как водители, так и пешеходы», - объяснил руководитель отдела готовности к спасательным работам Спасательного департамента Лехо Лемсалу.

«К сожалению, бывают случаи, когда оперативной машине не уступают дорогу и недостаточно быстро освобождают путь. Из-за этого, спешащая на вызов, команда теряет драгоценное время, и событие, на которое она едет, может иметь более серьёзные последствия», - добавил Лемсалу.

По словам старшего комиссара Центра надзора за дорожным движением Виллу Кюттнера, с оперативным транспортом должны считаться как пешеходы, так и велосипедисты. «Машины экстренных служб приближаются намного быстрее, чем ожидается, поэтому таким участникам дорожного движения, как, например, велосипедисты, очень важно следить за происходящим в транспортном потоке. К сожалению, приближающаяся машина может быть неуслышанной, если ваши уши закрыты наушниками, в которых играет музыка. Поэтому каждый раз, передвигаясь по проезжей части, нужно убедиться в своей безопасности. Пешеходы также должны пропускать машину спасателей, полиции или скорой помощи, у которой включены проблесковые маячки, так как от задержки даже на две секунды может зависеть чья-то жизнь или безопасность. Участники дорожного движения, которые, заметив мигающий синий свет, уступают нам дорогу, также являются настоящими помощниками!», - добавил Кюттнер.

Каждый может сделать так, чтобы помощь нуждающемуся подоспела вовремя, а помогающий сам не стал в ней нуждаться. Если ты пешеход или велосипедист, переходя дорогу, посмотри направо и налево, убедись, что дорогу переходить безопасно и сними наушники, чтобы слышать происходящее. Даже если на светофоре горит зелёный свет, дай проехать оперативному транспорту. Передвигаясь на машине, следи внимательно за происходящим на дороге и пропусти реагирующий на вызов оперативный транспорт – для этого включи поворотник, убедись в безопасности своего манёвра и освободи дорогу, чтобы пропустить машину экстренной службы.

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