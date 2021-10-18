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Вопрос читателя: как мотивировать работников вакцинироваться?

Вакцинация. ФОТО: Mailiis Ollino

Читатель обратился в Трудовую инспекцию с вопросом о том, как мотивировать работников пройти вакцинацию.

«Согласно анализу рисков, вакцинация неизбежно необходима для наших работников. Но многие боятся возможных побочных эффектов и хотят получить ответы на свои вопросы именно от экспертов. Как мы могли бы уговорить своих работников пройти вакцинацию?» - спрашивает читатель.

Отвечает Сандра Куус, ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции:

«По всем вопросам, прежде всего, мы советуем работникам обращаться к своему непосредственному начальнику, специалисту по рабочей среде, уполномоченному или другому представителю работодателя. Но в случае этого вопроса у обычного представителя может не хватить знаний, и тут свою помощь предлагает Больничная касса. У всех работодателей есть возможность заказать через Больничную кассу индивидуальный семинар с лектором-экспертом, в ходе которого медицинский специалист даст основательный обзор вакцин, процесса вакцинации и возможных угроз. Там же ответят на все возникающие вопросы. Услуга эксперта-лектора бесплатная, для того, чтобы ею воспользоваться или в случае наличия уточняющих вопросов, можно написать по адресу vaktsineerimine@haigekassa.ee.

Продолжительность лекции – 30-45 минут. На встрече разбираются следующие вопросы:

  • ответ тела (иммунной системы) на вирусную инфекцию;
  • вакцинация vs вирусная инфекция, возможные побочные эффекты, заболевания, от которых защищают вакцины;
  • особенности вакцин от ковида;
  • мнения и мифы, связанные с вакцинацией;
  • проведение вакцинации от Covid-19.

В Больничной кассе при наличии достаточного интереса можно заказать и другую услугу: вакцинацию на месте. Это хорошо подходит в том случае, если ближайший вакцинационный пункт находится далеко от работников или он работает в неподходящее время, а также в этом случае работники могут быть уверены в том, что потраченное на вакцинацию время будет засчитано им как рабочее. Чтобы пригласить вакцинирующих на место, нужно иметь минимум пять желающих, а чтобы оформить заказ, необходимо написать на адрес vaktsineerimine@haigekassa.ee.

Информацию о местах вакцинации, уездных координаторах вакцинации, вакцинах и их действии, а также ответы на вопросы о мифах можно найти на сайте www.vaktisineeri.ee».

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