Вопрос читателя: как вдохновить работников вакцинироваться?
Читатель обратился в Трудовую инспекцию с вопросом о том, как вдохновить работников пройти вакцинацию.
Читатель обратился в Трудовую инспекцию с вопросом о том, как вдохновить работников пройти вакцинацию.
«Согласно анализу рисков, вакцинация неизбежно необходима для наших работников. Но многие боятся возможных побочных эффектов и хотят получить ответы на свои вопросы именно от экспертов. Как мы могли бы ободрить своих работников пройти вакцинацию», - спросил читатель.
Ответчает Сандра Куус, ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции:
«По всем вопросам, прежде всего, мы советует работникам обращаться к своему непосредственному начальнику, специалисту по рабочей среде уполномоченному или другому представителю работодателя. Но в случае этой темы у обычного представителя может не хватить знаний, и тут свою помощь предлагает Больничная касса. У всех работодателей есть возможность заказать через Больничную кассу индивидуальный семинар с лектором-экспертом, в ходе которой медицинский специалист даст основательный обзор о вакцинах, процессе вакцинации и возможных угрозах. Также ответят на все возникающие вопросы. Услуга эксперта-лектора бесплатная, для того, чтобы ею воспользоваться или в случае наличия уточняющих вопросов, можно написать по адресу vaktsineerimine@haigekassa.ee.
У Больничной кассы в случае наличия достаточного интереса можно заказать и другую услугу – вакцинация на месте. Это хорошо подходит в том случае, если ближайший вакцинационный пункт находится далеко от работников, или он открыт в неподходящее время, также в таком случае работники могут быть уверены в том, что потраченное на вакцинацию время будет засчитано, как рабочее. Чтобы пригласить вакцинирующих на место нужно иметь минимум пять желающих, чтобы оформить услугу необходимо написать на адрес vaktsineerimine@haigekassa.ee.
Информацию о местах вакцинации, уездных координаторов вакцинации, информацию о вакцинах и их действии, а также ответы на вопросы о мифах можно найти на сайте www.vaktisineeri.ee».