Картина дня: итоги выборов, подводные камни компенсации за электричество и задержание банковских мошенников

БЛОГ 〉 Центристы потеряли единоличную власть в Таллинне и проиграли в Нарве

В воскресенье, 17 октября, в Эстонии состоялись выборы в местные самоуправления. Одним из наиболее важных их результатов стала утрата центристами единоличной власти в Таллинне. Читать далее...

Студия Postimees: какие уроки извлекут центристы из событий в Таллинне?

Центристская партия потеряла единоличную власть в столице, не досчитавшись двух мандатов. Ситуацию не спас даже рекордный результат Михаила Кылварта – 27 737 голосов. Какие изменения ждут столичную власть? Смотрите запись студии Rus.Postimees!

Центристская партия стала партией русских таллиннцев

Муниципальные выборы подтвердили то, о чем говорила социологическая статистика: монополии центристов там, где они традиционно были сильны, больше нет. Партия распрощалась с лидерством в Нарве и утратила абсолютное большинство в столице. Вместе с тем есть кое-что, что может подсластить центристам пилюлю. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: коалиции против центристов и Кылварта не будет

Председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд сегодня заявил, что соцдемы считают для себя невозможным участвовать в коалиции против победившей на выборах партии. Читать далее...

Подводим итоги: какой результат на выборах показали известные русскоязычные деятели

Среди тех, кто испытал свои силы на муниципальных выборах, можно было встретить немало известных русскоязычных деятелей. Наилучший результат из них показал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...

Ветры перемен в Нарве: Центристская партия утратила власть в городе

В Нарве на муниципальных выборах с большим преимуществом победил избирательный союз «Список Катри Райк» (43,9% и 15 мандатов), центристы же довольствовались вторым местом (31,5% и десять мандатов). Читать далее...

ПРОВАЛ? 〉 Результаты членов правительства на выборах: больше тысячи голосов набрали только трое

Из 15 министров правительства на этот раз только премьер-министр Кая Каллас и министр образования и науки Лийна Керсна не участвовали в местных выборах. Кейт Пентус-Розиманнус показала лучший результат среди оставшихся 13 министров. Читать далее...

В Таллинне партии ждут от центристов приглашения на переговоры

Партии, попавшие в Таллиннское городское собрание, ждут инициативы по формированию коалиции от победившей на выборах в столице Центристской партии и считают, что без центристов новой городской власти не будет. Читать далее...

Результаты выборов: а сколько голосов набрал ваш кандидат?

Муниципальные выборы 2021 года завершились. В приложении Postimees можно посмотреть все результаты и найти любого кандидата. Читать далее...

Жители Ласнамяэ оставили Эдгара Сависаара за бортом

Политическая карьера ветерана политики и бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, баллотировавшегося в Таллиннский городской совет по списку избирательного союза Vaba Eesti («Свободная Эстония»), в столице завершилась. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались три человека с коронавирусом, включая 37-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4975 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 821. Трое скончались. Читать далее...

Семьи с маленькими доходами могут получить лишь крошечную компенсацию за электричество

Правительство рекламирует, что раздаст 20 миллионов евро 70 с лишним тысячам семей с маленькими доходами в качестве компенсации расходов на подорожавшие электричество, отопление и газ. В действительности большая часть из них получат лишь мизерные компенсации, и еще более сильный удар по кошельку будет нанесен из другого места. Читать далее...

Задержаны двое граждан Таджикистана, помогавших обманывать людей от имени работников Swedbank

Полиция задержала двух граждан Таджикистана, которых подозревают в том, что они выманили у пожилого жителя Тартумаа 4000 евро и пытались обмануть его еще на 26 000 евро. Читать далее...

Редкий гость в Старом городе Таллинна

На выходных в Старом городе Таллинна можно было наблюдать картину, как старую афишную тумбу перед зданием Таллиннского городского театра поднимают краном, помещают в грузовик и увозят. Читать далее...

Зарплата выше средней: Lidl в Эстонии примет на работу в свои магазины 800 человек