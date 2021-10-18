Картина дня: итоги выборов, подводные камни компенсации за электричество и задержание банковских мошенников
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 октября.
В воскресенье, 17 октября, в Эстонии состоялись выборы в местные самоуправления. Одним из наиболее важных их результатов стала утрата центристами единоличной власти в Таллинне. Читать далее...
Центристская партия потеряла единоличную власть в столице, не досчитавшись двух мандатов. Ситуацию не спас даже рекордный результат Михаила Кылварта – 27 737 голосов. Какие изменения ждут столичную власть? Смотрите запись студии Rus.Postimees!
Муниципальные выборы подтвердили то, о чем говорила социологическая статистика: монополии центристов там, где они традиционно были сильны, больше нет. Партия распрощалась с лидерством в Нарве и утратила абсолютное большинство в столице. Вместе с тем есть кое-что, что может подсластить центристам пилюлю. Читать далее...
Председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд сегодня заявил, что соцдемы считают для себя невозможным участвовать в коалиции против победившей на выборах партии. Читать далее...
Среди тех, кто испытал свои силы на муниципальных выборах, можно было встретить немало известных русскоязычных деятелей. Наилучший результат из них показал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...
В Нарве на муниципальных выборах с большим преимуществом победил избирательный союз «Список Катри Райк» (43,9% и 15 мандатов), центристы же довольствовались вторым местом (31,5% и десять мандатов). Читать далее...
Из 15 министров правительства на этот раз только премьер-министр Кая Каллас и министр образования и науки Лийна Керсна не участвовали в местных выборах. Кейт Пентус-Розиманнус показала лучший результат среди оставшихся 13 министров. Читать далее...
Партии, попавшие в Таллиннское городское собрание, ждут инициативы по формированию коалиции от победившей на выборах в столице Центристской партии и считают, что без центристов новой городской власти не будет. Читать далее...
Муниципальные выборы 2021 года завершились. В приложении Postimees можно посмотреть все результаты и найти любого кандидата. Читать далее...
Политическая карьера ветерана политики и бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, баллотировавшегося в Таллиннский городской совет по списку избирательного союза Vaba Eesti («Свободная Эстония»), в столице завершилась. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4975 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 821. Трое скончались. Читать далее...
Правительство рекламирует, что раздаст 20 миллионов евро 70 с лишним тысячам семей с маленькими доходами в качестве компенсации расходов на подорожавшие электричество, отопление и газ. В действительности большая часть из них получат лишь мизерные компенсации, и еще более сильный удар по кошельку будет нанесен из другого места. Читать далее...
Полиция задержала двух граждан Таджикистана, которых подозревают в том, что они выманили у пожилого жителя Тартумаа 4000 евро и пытались обмануть его еще на 26 000 евро. Читать далее...
На выходных в Старом городе Таллинна можно было наблюдать картину, как старую афишную тумбу перед зданием Таллиннского городского театра поднимают краном, помещают в грузовик и увозят. Читать далее...
Предприятие розничной торговли Lidl создаст более 800 новых рабочих мест в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве, а также впервые в Эстонии будет предлагать каждому работающему на полную ставку работнику магазина зарплату выше 1000 евро, что на 25 процентов больше средней ежемесячной зарплаты по сектору. Читать далее...