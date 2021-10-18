Россия приостанавливает работу своей миссии при НАТО

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

«Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии», - объявил министр.

Он подчеркнул: «Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения».

Лавров отметил, что «международный секретариат НАТО уже уведомлен» об ответных мерах России.

По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.

«Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. За несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке и он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте», - сообщил Лавров.