Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке, учился сначала на геолога, но затем получил военное образование и сделал военную карьеру, дослужившись до генерала армии.

Он участвовал в войне во Вьетнаме, в администрации Рональда Рейгана стал первым темнокожим советником по национальной безопасности, затем стал самым молодым темнокожим председателем Объединенного комитета начальников штабов. При президенте Джордже Буше-младшем он руководил Госдепартаментом и был одним из инициаторов военной операции 2003 года в Ираке, руководствуясь, как впоследствии выяснилось, ложной информацией о попытке Багдада разработать оружие массового поражения.