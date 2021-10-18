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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Колин Пауэлл. ФОТО: Sergei Karpukhin

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщила его семья в Facebook. Ему было 84 года.

Он умер утром 18 октября, пишет «Интерфакс».

Родственники генерала подчеркнули, что он был полностью привит от коронавируса.

Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке, учился сначала на геолога, но затем получил военное образование и сделал военную карьеру, дослужившись до генерала армии.

Он участвовал в войне во Вьетнаме, в администрации Рональда Рейгана стал первым темнокожим советником по национальной безопасности, затем стал самым молодым темнокожим председателем Объединенного комитета начальников штабов. При президенте Джордже Буше-младшем он руководил Госдепартаментом и был одним из инициаторов военной операции 2003 года в Ираке, руководствуясь, как впоследствии выяснилось, ложной информацией о попытке Багдада разработать оружие массового поражения.

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