Гражданка Латвии обвиняет эстонского таможенника в вымогательстве взятки

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Ночью 9 октября гражданка Латвии Елена Серкова ехала на машине из России в Эстонию через погранпункт Лухамаа. С собой у нее были три ее собственные собаки — 2017-го, 2018-го и 2021 года рождения. Около 22 часов она миновала российскую границу и оказалась лицом к лицу с работником эстонского Налогово-таможенного департамента.

Как позднее выяснила Елена Серкова, зовут таможенника Вельо Рюга. «Я просила его назвать свое имя, но он не говорил. На нем был светоотражающий жилет, но бейджика с именем не было. Потом его коллега помоложе написал мне его имя на бумажке — Вельо Рюга», — говорит Елена.