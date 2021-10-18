Галерея ⟩ Eesti Raudtee снесла ветхий железнодорожный виадук в Таллинне
В Пыхья-Таллинне завершился снос старого железнодорожного виадука на улице Ристику, пишет Postimees.
В Пыхья-Таллинне завершился снос старого железнодорожного виадука на улице Ристику, пишет Postimees.
Eesti Raudtee подала ходатайство о сносе отслужившего свое виадука еще два года назад. Процесс принятия решения и тендерное производвто заняли время, но теперь снос закончен.
Виадук был построен, чтобы грузовые поезда могли попасть на грузовую станцию Копли. Город Таллинн планирует вместо него построить новый мост для пешеходно-велосипедной дорожки, а в будущем и для трамвайного сообщения.