В Силах обороны были уволены 36 отказавшихся от прививки человек
Силы обороны освободили от должностей 36 человек, отказавшихся от вакцинации. Из них 22 действующих военнослужащих и 14 гражданских служащих.
Силы обороны освободили от должностей 36 человек, отказавшихся от вакцинации. Из них 22 действующих военнослужащих и 14 гражданских служащих.
По состоянию на понедельник Силы обороны уволили 36 человек, которые не представили доказательств начала вакцинации против коронавируса, прохождения курса вакцинации или того, что они переболели, сообщил Генеральный штаб Сил обороны. Из них 22 действующих военнослужащих и 14 гражданских служащих. Уволены пять офицеров, 14 унтер-офицеров и трое солдат.
В Силах обороны работает более 4000 сотрудников, почти 98 процентов из которых были вакцинированы или начали курс вакцинации по состоянию на понедельник.
«Эффект от высокого уровня вакцинации людей в Силах обороны четко отражается, например, в гораздо меньшем количестве новых инфицированных по сравнению с весной. На сегодняшний день в Силах обороны 44 инфицированных, в том числе пятеро призывников. Всего в изоляции 50 человек. Весной, на пике второй волны, заразились 269 человек и был изолирован 1201 человек. С точки зрения организации службы очень важно, что вакцинированный человек не оставался изолированным в случае близкого контакта с инфицированным. Сравнивая ситуацию в Силах обороны с нынешним уровнем заражения в Эстонии в целом, ситуацию в Силах обороны можно оценить как очень хорошую», - сказал полковник Тарго Лусти, главный врач Сил обороны.
По состоянию на 15 марта этого года коронавирусом заразились 1437 человек по всей стране, 38 человек в Силах обороны и 1201 человек был изолирован. По состоянию на 15 октября в стране коронавирусом заразились 1015 человек, четверо - в Силах обороны и 50 - изолированы.