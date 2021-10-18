Топливо в Эстонии опять подорожало

В понедельник после обеда цена 95-го бензина в сравнении с прошлой неделей повысилась с 1,559 евро до 1,584 евро, а 98-й бензин теперь стоит 1,634 евро. Дизельное топливо по сравнению с прошлой неделей подорожало с 1,349 евро до 1,374 евро.