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Топливо в Эстонии опять подорожало

Топливо. Иллюстративное фото. ФОТО: PHILIPPE HUGUEN/AFP

Продолжающийся уже несколько недель рост цен на моторное топливо в Эстонии наблюдается и в понедельник: цены выросли по сравнению с прошлой неделей на 2,5 центов, сообщил Rus.Err.ee.

В понедельник после обеда цена 95-го бензина в сравнении с прошлой неделей повысилась с 1,559 евро до 1,584 евро, а 98-й бензин теперь стоит 1,634 евро. Дизельное топливо по сравнению с прошлой неделей подорожало с 1,349 евро до 1,374 евро.

Цены на бензин и дизельное топливо бьют рекорды уже четвертую неделю подряд.

В середине сентября литр 95-го бензина стоил на заправках в Эстонии в среднем 1,459 евро, а литр дизельного топлива - 1,249 евро.

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