Мартин Хельме: на самом деле на выборах победили мы

«Спасибо всем за поддержку, оказанную нашей партии на выборах! Конечно, основные СМИ не представляют это так, но на самом деле именно мы стали победителями муниципальных выборов 2021 года», - заявил Хельме.

Он отметил, что они были единственной партией, которая значительно улучшила свои результаты по сравнению с выборами 2017 года. Количество их голосов увеличилось вдвое, а количество мест в собраниях почти утроилось. «Четыре года назад наш процент составлял 6,7, сейчас 13,2. Четыре года назад в собраниях местных самоуправлений было 87 наших людей, на этот раз 242. В прошлый раз мы попали в 39 собраний, а в этот раз - в 67. Здесь важно отметить, что не через избирательные союзы, а с помощью собственной фракции», - сказал Хельме.

Он продолжил: «В четырех самоуправлениях мы заняли первое место. Мы заняли второе место в двадцати и третье место в 25-и самоуправлениях. Хотя «Отечество», Центристская партия и Партия реформ заняли первые места в шести самоуправлениях, мы обошли конкурентов на вторых и третьих местах. Это показывает широкий охват и стратегическую глубину нашей партии. По сути, это показывает, что у нас самая длинная скамья!»

Самым важным для Хельме является то, что во время кампании вся партия стала больше и сильнее, чем когда-либо прежде.

Он признал, что в Таллинне их ожидания в отношении голосов были выше. Но и в Таллинне стыдиться нет причин, подчеркнул заместитель спикера Рийгикогу.

«Мы увеличили число наших мандатов с 6 до 8, процент увеличился на треть. Среди первых номеров в Таллинне я занял второе место после Кылварта (и в гораздо меньшем районе). В моем районе в Мустамяэ, где собралась тяжелая артиллерия всех списков, я улучшил свой результат по сравнению как с предыдущими местными выборами, так и с выборами в Рийгикогу. Март принес нам второе место (по числу голосов за партию) и третье место (по числу голосов за Марта Хельме) в Ласнамяэ. Все районы молодцы, поэтому в собрании каждого будет по одному нашему представителю».