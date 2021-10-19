Фото ⟩ Самые дорогие объекты недвижимости в Эстонии, выставленные на продажу

Гранитная вилла в Лайтсе. ФОТО: KV.EE

Комплекс, расположенный примерно в 26 км от Таллинна и состоящий из пяти объектов недвижимости (общая площадь около 3,2 га), является уникальным местом для празднования особых событий. На первом этаже исторического каменного здания расположены два больших зала, наверху - гостиничные номера, украшенные произведениями искусства. Вокруг виллы разбит сад скульптур собственника виллы Тауно Кангро.

Мыза Трийги. ФОТО: KV.EE

Мыза Трийги впервые упоминается в 1319 году, что делает ее одной из старейших в Харьюмаа. Главное здание и его надворные постройки были тщательно отреставрированы в 2010-2012 годах. В 2016 году мыза Трийги-Кыуэ получила награду за лучший интерьер бутик-отеля, став первой и единственной эстонской гостиницей, удостоенной такой награды. На данный момент в отеле 20 номеров, есть возможность построить больше. В главном здании усадьбы одиннадцать номеров с уникальным дизайном интерьера.

Дом на полуострове Виймси. ФОТО: KV.EE

Удачно расположенный участок омывается морскими водами как с востока, так и с запада. В верхней части полуострова находится ландшафтный заповедник и охраняемая территория для птиц. Из окон дома, построенного в 2003 году, открывается прекрасный вид на Таллиннский залив, острова Крясули и Аэгна, а также можно любоваться и восходами, и закатами. Пятикомнатный жилой дом с геотермальным отоплением на участке расположен в безопасной зоне, огорожен и граничит с двумя соседними участками.

Дом в Виймси. ФОТО: KV.EE

Расположенный в Виймси просторный и светлый дом с видом на море, с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и роскошным спа-салоном, был спроектирован архитектором Урмасом Лыоке. Дом состоит из разных уровней, этажей и полуэтажей, что дает семье возможность разделить дом так, чтобы у каждого поколения была своя часть.

Старинный дом в Кадриорге. ФОТО: KV.EE