Фото ⟩ Самые дорогие объекты недвижимости в Эстонии, выставленные на продажу
Дома за миллион евро стали обычным явлением на эстонском рынке недвижимости. Kodustiil предлагает посмотреть на самые дорогие объекты, выставленные сейчас на продажу.
Дома за миллион евро стали обычным явлением на эстонском рынке недвижимости. Kodustiil предлагает посмотреть на самые дорогие объекты, выставленные сейчас на продажу.
Комплекс, расположенный примерно в 26 км от Таллинна и состоящий из пяти объектов недвижимости (общая площадь около 3,2 га), является уникальным местом для празднования особых событий. На первом этаже исторического каменного здания расположены два больших зала, наверху - гостиничные номера, украшенные произведениями искусства. Вокруг виллы разбит сад скульптур собственника виллы Тауно Кангро.
Мыза Трийги впервые упоминается в 1319 году, что делает ее одной из старейших в Харьюмаа. Главное здание и его надворные постройки были тщательно отреставрированы в 2010-2012 годах. В 2016 году мыза Трийги-Кыуэ получила награду за лучший интерьер бутик-отеля, став первой и единственной эстонской гостиницей, удостоенной такой награды. На данный момент в отеле 20 номеров, есть возможность построить больше. В главном здании усадьбы одиннадцать номеров с уникальным дизайном интерьера.
Удачно расположенный участок омывается морскими водами как с востока, так и с запада. В верхней части полуострова находится ландшафтный заповедник и охраняемая территория для птиц. Из окон дома, построенного в 2003 году, открывается прекрасный вид на Таллиннский залив, острова Крясули и Аэгна, а также можно любоваться и восходами, и закатами. Пятикомнатный жилой дом с геотермальным отоплением на участке расположен в безопасной зоне, огорожен и граничит с двумя соседними участками.
Расположенный в Виймси просторный и светлый дом с видом на море, с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и роскошным спа-салоном, был спроектирован архитектором Урмасом Лыоке. Дом состоит из разных уровней, этажей и полуэтажей, что дает семье возможность разделить дом так, чтобы у каждого поколения была своя часть.
Это памятник культуры, расположенный в непосредственной близости от резиденции президента Эстонской Республики, Кадриоргского дворца и парка, а также морского побережья. Дом в историческом стиле был спроектирован архитектором Эрнстом Бустедтом. Интерьер был создан в 1937 году по проекту Франца де Вриза.