В Пярну победила EKRE, но коалицию хотят сформировать без нее
Сегодня утром представители Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза «Пярну объединяет» начнут переговоры по созданию правящей коалиции в Пярну.
Сегодня утром представители Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза «Пярну объединяет» начнут переговоры по созданию правящей коалиции в Пярну.
В новом горсобрании у центристов 5 мандатов, у реформистов и «Пярну объединяет» - по 9. Всего в горсобрании 39 мест.
Выборы в Пярну выиграла партия EKRE, у которой в Пярнуском горсобрании 10 мандатов.