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В Пярну победила EKRE, но коалицию хотят сформировать без нее

Тоомас Кивимяги остался очень доволен результатом в Пярну. ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня утром представители Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза «Пярну объединяет» начнут переговоры по созданию правящей коалиции в Пярну.

В новом горсобрании у центристов 5 мандатов, у реформистов и «Пярну объединяет» - по 9. Всего в горсобрании 39 мест.

Выборы в Пярну выиграла партия EKRE, у которой в Пярнуском горсобрании 10 мандатов.

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