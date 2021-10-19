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Коронавирус выявлен у 1102 жителей Эстонии, шестеро скончались

Коронавирусное отделение в Раквереской больнице. ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7577 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1102. Шестеро скончались.

Среди новых заразившихся 686 человек не были вакцинированы, а 416 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 19 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 412 человек. Из них 304 человека нуждаются в госпитализации из-за тяжелого течения COVID-19, из них 211 (69,4%) не вакцинированы и у 93 (30,6%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах было открыто 63 новые истории болезни. Скончались шесть человек: 67-летняя женщина, 70-летний мужчина, 71-летний мужчина, 77-летняя женщина, 92-летняя женщина и 94-летняя женщина.

За сутки было введено 1824 дозы вакцины, в общей сложности введена 1 402 828 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 68,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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