Аркадий Попов: в Эстонии тоже придется задуматься о тотальном локдауне

«В какой-то момент мы достигнем критической точки, и нам придется задуматься о тотальном локдауне, потому что уровень заболеваемости и число госпитализированных перейдут разумные границы», - сказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в интервью программе «Кофе+» на канале ETV+.

Он отметил, что сначала ограничения, скорее всего, будут распространяться на людей, которые не имеют иммунного статуса и чаще других заболевают COVID-19. «Среди них распространяется инфекция. Именно они попадают в самом тяжелом состоянии в больницы и под аппарат искусственной вентиляции легких», - пояснил Попов, добавив, что, к сожалению, иммунитет ослабляется и у людей, привитых в свое время препаратом AstraZeneca, им требуется третий укол.