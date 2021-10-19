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Правительство обсуждает новые коронавирусные ограничения

Кая Каллас. ФОТО: Pilt videost

Сегодня, 20 октября, в 10:00 началось совещание правительства, на котором обсуждаются возможные коронавирусные ограничения.

Министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) сказала в прошлый четверг Postimees, в начале осени при составлении руководства для школ она не рекомендовала отправлять учеников младше 12 лет на самоизоляцию или тестирование. Теперь правительство обсуждает и эту тему.

«Заражений среди тех, кому нет 12 лет, очень много», - сказала Керсна на прошлой неделе. Она добавила также, что правительство не хочет отправлять здоровых детей на самоизоляцию. «Из имеющихся данных мы видим, что 4,1% близких контактов в школе заболевают. Это означает, что 95,9% близких контактов не заболевают», - добавила она.

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