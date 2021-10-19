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В октябре в Таллинне можно бесплатно сдать опасные отходы

Старые батарейки. ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Рейды по сбору опасных отходов пройдут во всех районах города 23-24 и 30-31 октября.

«Учитывая потребительские привычки горожан, экономика замкнутого цикла играет немаловажную роль в сохранении окружающей среды. В качестве одной из мер город предлагает горожанам бесплатно сдать образовавшиеся в домашнем хозяйстве опасные отходы, - отметил директор службы предпринимательства Таллинна Март Луйк. - Мы рады констатировать, что горожане активно пользуются этой возможностью: если в позапрошлом году было собрано около 51,1 тонны, в прошлом году - 86,1 тонны, то только лишь за весну текущего года удалось собрать уже 51,3 тонны опасных отходов. Я призываю всех воспользоваться возможностью сдать опасные отходы, ведь так они не попадут в контейнер с бытовыми отходами, или, еще хуже, в природу, а будут направлены на вторичное использование».

Этой осенью в пункты приема можно бесплатно сдать такие возникающие в домашнем хозяйстве опасные отходы, как: содержащая опасные вещества или загрязненная ими упаковка, батарейки и аккумуляторы (в т.ч. свинцовые), старые лекарства, остатки красок, клея, лаков и растворителей, масла и жиры, смазочные материалы, абсорбенты, загрязненная ветошь и защитная одежда, масляные фильтры и остатки антифриза, инфекционно опасные острые и колющие предметы (в т.ч. использованные шприцы), остатки удобрений и пестицидов, химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и прочие бытовые химикаты), содержащие опасные вещества чистящие средства, ртутьсодержащие отходы (градусники, лампы дневного света, энергосберегающие лампочки), старые электроприборы.

График рейдов по сбору опасных отходов найдете здесь. Поставщик услуги - Epler & Lorenz AS.

Начиная с 17 апреля 2021 г. в Таллинне открыто два пункта приема опасных отходов – на парковках по адресу ул. Висмари, 13 и Вяйке-Раннавярав, 6. Пункты открыты по субботам и воскресеньям с 10.00 до 15.00. Опасные отходы можно сдать и на станциях переработки Пярнамяэ, Рахумяэ, Пяэскюла и Пальяссааре. Подробнее читайте здесь.

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