В октябре в Таллинне можно бесплатно сдать опасные отходы

«Учитывая потребительские привычки горожан, экономика замкнутого цикла играет немаловажную роль в сохранении окружающей среды. В качестве одной из мер город предлагает горожанам бесплатно сдать образовавшиеся в домашнем хозяйстве опасные отходы, - отметил директор службы предпринимательства Таллинна Март Луйк. - Мы рады констатировать, что горожане активно пользуются этой возможностью: если в позапрошлом году было собрано около 51,1 тонны, в прошлом году - 86,1 тонны, то только лишь за весну текущего года удалось собрать уже 51,3 тонны опасных отходов. Я призываю всех воспользоваться возможностью сдать опасные отходы, ведь так они не попадут в контейнер с бытовыми отходами, или, еще хуже, в природу, а будут направлены на вторичное использование».