Милош Земан на встрече стран НАТО в 2016 году. Состояние его здоровья уже несколько лет вызывает опасения, однако до недавнего времени он мог выполнять свои обязанности. ФОТО: Getty Images

Президент Чехии Милош Земан больше не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Об этом на специальном брифинге сообщил спикер сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил, получивший официальное письмо от Центрального военного госпиталя в Праге.

Директор госпиталя также сообщил Выстрчилу, что прогноз «крайне непределенный», и что возвращение Земана на работу «маловероятно».

77-летнего президента срочно отвезли в госпиталь 10 октября. Он не разрешил врачам разглашать свой диагноз. Его помощники поначалу настаивали, что госпитализация Земана не помешает ему выполнять свои обязанности. Они также отказались комментировать просочившиеся в СМИ слухи о том, что президент страдает от о серьезных осложнений на почве цирроза печени.

Центральный военный госпиталь в Праге ФОТО: Getty Images

Теперь чешским законодателям предстоит решить, освобождать ли Земана от работы в соответствии с 66-й статьей конституции страны. Однако подобный шаг должен быть одобрен большинством как сената, так и нижней палаты парламента, первое заседание которой после прошедших недавно выборов состоится не ранее 8 ноября.

«К сожалению, - сказал Выстрчил, - у нас нет другого варианта, кроме как решать, когда и каким образом мы задействуем 66-ю статью Конституции». В ней говорится, что основные полномочия президента должны быть поделены между премьер-министром и спикером нижней палаты парламента.

В том случае, если обе палаты (сенат и Палата депутатов) признают президента недееспособным «по серьезным причинам», он формально останется на своей должности, но его обязанности будут поделены между другими официальными лицами. Эта мера может быть и временной - например, до того момента, когда и если президент выздоровеет и сможет вернуться.

В этом случае главная функция президента после недавно прошедших выборов - назначение нового премьер-министра - должна перейти к спикеру нижней палаты.

Сейчас положение остается неопределенным, потому что партия нынешнего премьер-министра и личного друга Земана, Андрея Бабиша, заняла только второе место на выборах, тогда как на первом оказалась коалиция из трех партий: Гражданской демократической партии, Гражданского демократического союза и правоцентристской партии TOP. Участники коалиции утверждают, что теперь спикер нижней палаты должен быть их человеком и, следовательно, от него будет зависеть, кто же станет новым премьером.

Недееспособность Земана, если ее подтвердят обе палаты, станет серьезным ударом для Андрея Бабиша, поскольку Земан ранее говорил, что назначит его премьером даже в том случае, если его партия потеряет большинство.

Кроме того, президент мог бы затянуть назначение кандидата от победившей коалиции, или даже назначить кого-то совсем другого.

Президенты Чехии и Германии осматривают почетный караул ФОТО: Getty Images

Бабиш, однако, уже пообещал, что не будет цепляться за власть и откажется от поста премьера, даже если его ему предложат.

Пока что лидеры сената намерены встретиться с лидерами всех парламентских партий во вторник, 19 октября, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

На прошлой неделе Земан подписал резолюцию, по которой первое заседание парламента нового созыва должно состояться 8 ноября.