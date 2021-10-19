В Виймси на территории предприятия мужчина устроил стрельбу

В понедельник центр тревоги получил сообщение, что в деревне Мийдуранна в волости Виймси на территорию предприятия пришел 55-летний мужчина, который произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, а затем ударил им же 32-летнего мужчину.

Затем агрессор покинул место происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция задержала стрелка в тот же вечер.