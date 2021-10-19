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  • В Виймси на территории предприятия мужчина устроил стрельбу

В Виймси на территории предприятия мужчина устроил стрельбу

Патроны. Снимок иллюстративный. ФОТО: Margus Ansu

В понедельник в Виймси (Харьюмаа) мужчина произвел несколько выстрелов и ударил свою жертву оружием. Позже полиция задержала его, пишет Postimees.

В понедельник центр тревоги получил сообщение, что в деревне Мийдуранна в волости Виймси на территорию предприятия пришел 55-летний мужчина, который произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, а затем ударил им же 32-летнего мужчину.

Затем агрессор покинул место происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция задержала стрелка в тот же вечер.

Полиция начала уголовное производство по статье, предусматривающей тяжкое нарушение общественного порядка. За подобное преступление может последовать наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до пяти лет. 

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