Картина дня: центристы ищут партнеров, а правительство обсуждает новые ограничения

Семья купила дом мечты, но быстро пожалела, что сэкономила на строительной экспертизе

Одна приятная семейная пара нашла на портале объявлений дом своей мечты, в который влюбилась с первого взгляда и тут же купила. Впоследствии оказалось, что в доме есть многочисленные строительные дефекты, но поделать с этим уже нечего. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.

Алвис Херманис: искусство — это желательный эффект, который может вспыхнуть, а может не вспыхнуть

Спектакль Алвиса Херманиса «Горбачев» — в этом году хедлайнер театрального фестиваля «Золотая Маска в Эстонии». Мы побеседовали с Херманисом — одним из самых ярких и востребованных режиссеров современного театра — о Горбачеве, Шукшине, новой этике и драматургии. Читать далее…

Катри Райк: я не хочу из Нарвы делать Вильянди или Пярну

Катри Райк, которая, образно говоря, на завершившихся в воскресенье муниципальных выборах свернула горы, вместе со своим избирательным союзом сделала в Нарве такое, что запомнится надолго: а именно ее команда получила 9137 голосов, за первый номер проголосовали 4512 избирателей. Это дало новой политической силе 15 мест в 31-местном горсобрании пограничного города. Читать далее…

Центристы уходят. Но недалеко и ненадолго…

Итак, октябрьский переворот, о необходимости которого все время говорила оппозиция, свершился. Центристы утратили монополию на власть, по крайней мере, в столице и на дальнем востоке Эстонии. Настала пора ставить вопросы ребрами: кому это надо и что с этим делать? Читать далее…

Центристская партия ищет подходящего партнера, чтобы разделить праздничный пирог

Определившиеся в воскресенье ночью результаты муниципальных выборов, конечно, разрушили единовластие Центристской партии в Таллинне, но центристы продолжат руководить столицей. Читать далее...

Аптеки предлагают бустерные дозы и бесплатную вакцину от гриппа

С этой недели аптеки предлагают бустерные дозы вакцины против COVID-19, а также бесплатную вакцинацию от гриппа людям от 65 лет и старше. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 1102 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7577 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1102. Шестеро скончались. Читать далее…

Аркадий Попов: в Эстонии тоже придется задуматься о тотальном локдауне

В Эстонии с введением ограничений опоздали недели на две, это подтверждает постепенное закрытие планового лечения. Читать далее…

Правительство обсуждает новые коронавирусные ограничения

Сегодня, 20 октября, в 10:00 началось совещание правительства, на котором обсуждаются возможные коронавирусные ограничения. Читать далее…

Клиника ТУ закрывает операционные, чтобы лечить ковидных пациентов

Из всех больниц Эстонии именно в Клинике Тартуского университета сейчас больше всего ковидных пациентов. По состоянию на вчерашнее утро, 72 больных нуждались в изоляции, 16 из которых находились в интенсивной терапии и 11 на искусственной вентиляции легких. Читать далее...

В Латвии вводят жесткий локдаун: комендантский час с 20:00 до 5:00

С четверга, 21 октября, в Латвии на четыре недели вводятся особо строгие антиковидные ограничения, или локдаун. RUS TVNET собрал все ограничения, которые ожидают латвийцев в ближайший месяц. Читать далее...

Впечатляющие зарплаты в Lidl вынуждают другие торговые сети действовать