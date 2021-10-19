Картина дня: вводятся новые ограничения, центристы ищут партнеров, зарплаты Lidl раскачивают рынок

Тест больше не помощник: с понедельника попасть в заведения можно будет только при предъявлении справки

С понедельника и до 10 января попасть в заведения, где сейчас должны проверять справки или результат теста, можно будет только при предъявлении справки. Тесты больше не работают. Время действия ограничения выбрано умышленно - оно завершится после рождественских и новогодних праздников. Читать далее...

ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР 〉 Какие именно ограничения начнут действовать с понедельника?

Сегодня правительство в принципе согласовало новые меры контроля для уменьшения загруженности больниц и более эффективного сдерживания эпидемии коронавируса. Дополнительные меры контроля будут временно введены с понедельника, 25 октября, по 10 января 2022 года. Читать далее....

Два торговых центра введут обязательное ношение масок уже завтра

Союз торговцев объявил сегодня о введении дополнительных норм для своих торговых компаний с целью защиты работников и клиентов перед лицом быстрого роста заболеваемости. В связи с этим торговые центры Rocca al Mare и Kristiine решили применить некоторые ограничения раньше намеченного. Читать далее...

Департмент здоровья получит право закрывать предприятия, не требующие covid-паспортов

Комментируя сегодня новые антикоронавирусные меры, премьер-министр Кая Каллас заявила, что Департамент здоровья может временно закрыть заведения, которые не проверяют коронасертификаты. Насколько известно Postimees, слова Каллас были не просто напоминанием - правительство готовит распоряжение, которое облегчит этот процесс. Читать далее...

Семья купила дом мечты, но быстро пожалела, что сэкономила на строительной экспертизе

Одна приятная семейная пара нашла на портале объявлений дом своей мечты, в который влюбилась с первого взгляда и тут же купила. Впоследствии оказалось, что в доме есть многочисленные строительные дефекты, но поделать с этим уже нечего. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.

Алвис Херманис: искусство — это желательный эффект, который может вспыхнуть, а может не вспыхнуть

Спектакль Алвиса Херманиса «Горбачев» — в этом году хедлайнер театрального фестиваля «Золотая Маска в Эстонии». Мы побеседовали с Херманисом — одним из самых ярких и востребованных режиссеров современного театра — о Горбачеве, Шукшине, новой этике и драматургии. Читать далее…

Катри Райк: я не хочу из Нарвы делать Вильянди или Пярну

Катри Райк, которая, образно говоря, на завершившихся в воскресенье муниципальных выборах свернула горы, вместе со своим избирательным союзом сделала в Нарве такое, что запомнится надолго: а именно ее команда получила 9137 голосов, за первый номер проголосовали 4512 избирателей. Это дало новой политической силе 15 мест в 31-местном горсобрании пограничного города. Читать далее…

Центристы уходят. Но недалеко и ненадолго…