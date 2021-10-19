Картина дня: вводятся новые ограничения, центристы ищут партнеров, зарплаты Lidl раскачивают рынок
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 октября.
С понедельника и до 10 января попасть в заведения, где сейчас должны проверять справки или результат теста, можно будет только при предъявлении справки. Тесты больше не работают. Время действия ограничения выбрано умышленно - оно завершится после рождественских и новогодних праздников. Читать далее...
Сегодня правительство в принципе согласовало новые меры контроля для уменьшения загруженности больниц и более эффективного сдерживания эпидемии коронавируса. Дополнительные меры контроля будут временно введены с понедельника, 25 октября, по 10 января 2022 года. Читать далее....
Союз торговцев объявил сегодня о введении дополнительных норм для своих торговых компаний с целью защиты работников и клиентов перед лицом быстрого роста заболеваемости. В связи с этим торговые центры Rocca al Mare и Kristiine решили применить некоторые ограничения раньше намеченного. Читать далее...
Комментируя сегодня новые антикоронавирусные меры, премьер-министр Кая Каллас заявила, что Департамент здоровья может временно закрыть заведения, которые не проверяют коронасертификаты. Насколько известно Postimees, слова Каллас были не просто напоминанием - правительство готовит распоряжение, которое облегчит этот процесс. Читать далее...
Одна приятная семейная пара нашла на портале объявлений дом своей мечты, в который влюбилась с первого взгляда и тут же купила. Впоследствии оказалось, что в доме есть многочисленные строительные дефекты, но поделать с этим уже нечего. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.
Спектакль Алвиса Херманиса «Горбачев» — в этом году хедлайнер театрального фестиваля «Золотая Маска в Эстонии». Мы побеседовали с Херманисом — одним из самых ярких и востребованных режиссеров современного театра — о Горбачеве, Шукшине, новой этике и драматургии. Читать далее…
Катри Райк, которая, образно говоря, на завершившихся в воскресенье муниципальных выборах свернула горы, вместе со своим избирательным союзом сделала в Нарве такое, что запомнится надолго: а именно ее команда получила 9137 голосов, за первый номер проголосовали 4512 избирателей. Это дало новой политической силе 15 мест в 31-местном горсобрании пограничного города. Читать далее…
Итак, октябрьский переворот, о необходимости которого все время говорила оппозиция, свершился. Центристы утратили монополию на власть, по крайней мере, в столице и на дальнем востоке Эстонии. Настала пора ставить вопросы ребрами: кому это надо и что с этим делать? Читать далее…
Определившиеся в воскресенье ночью результаты муниципальных выборов, конечно, разрушили единовластие Центристской партии в Таллинне, но центристы продолжат руководить столицей. Читать далее...
С этой недели аптеки предлагают бустерные дозы вакцины против COVID-19, а также бесплатную вакцинацию от гриппа людям от 65 лет и старше. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7577 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1102. Шестеро скончались. Читать далее…
В Эстонии с введением ограничений опоздали недели на две, это подтверждает постепенное закрытие планового лечения. Читать далее…
Сегодня, 20 октября, в 10:00 началось совещание правительства, на котором обсуждаются возможные коронавирусные ограничения. Читать далее…
Из всех больниц Эстонии именно в Клинике Тартуского университета сейчас больше всего ковидных пациентов. По состоянию на вчерашнее утро, 72 больных нуждались в изоляции, 16 из которых находились в интенсивной терапии и 11 на искусственной вентиляции легких. Читать далее...
С четверга, 21 октября, в Латвии на четыре недели вводятся особо строгие антиковидные ограничения, или локдаун. RUS TVNET собрал все ограничения, которые ожидают латвийцев в ближайший месяц. Читать далее...
Если, по данным Департамента статистики, медианная зарплата продавцов в супермаркетах Эстонии составляет 813 евро, то Lidl обещает платить своим работникам более 1000 евро, то есть на 25% выше, чем в среднем по сектору. Читать далее...
«Если ковид сейчас атакует повсюду, то почему работники аптеки не носят маски, несмотря на то, что в аптеку приходит много больных?» - удивляется 82-летняя Анне, которая привыкла ходить в Euroapteek, расположенную в мустамяэском торговом центре «Магистрали». Она продолжает: «Покупатели там в масках, а продавцы - никогда». Читать далее...