Один месяц локдауна может стоить Латвии 200 миллионов евро

Депутат Сейма Вячеслав Домбровский просил министра пояснить, сколько бюджетных денег потребуется на месяц локдауна, на что Рейрс ответил, что не может назвать точных цифр, но ориентировочно это может стоить 200 миллионов евро.

Он пояснил, что этот вопрос должен быть связан с ситуацией в Латвии и больницах. Вчера, 18 октября было рассмотрено сообщение медицинских экспертов о расходах в случае переполнения больничных мест. Рейрс подчеркнул, что расходы могут быть около 250-300 миллионов евро, не считая потерянных жизней и отмены других медицинских услуг.