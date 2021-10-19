Один месяц локдауна может стоить Латвии 200 миллионов евро
По первичным подсчетам, месяц локдауна может стоить около 200 миллионов евро, заявил министр финансов Латвии Янис Рейрс во вторник на заседании парламентской комиссии, передает Rus.TVNET.
По первичным подсчетам, месяц локдауна может стоить около 200 миллионов евро, заявил министр финансов Латвии Янис Рейрс во вторник на заседании парламентской комиссии, передает Rus.TVNET.
Депутат Сейма Вячеслав Домбровский просил министра пояснить, сколько бюджетных денег потребуется на месяц локдауна, на что Рейрс ответил, что не может назвать точных цифр, но ориентировочно это может стоить 200 миллионов евро.
Он пояснил, что этот вопрос должен быть связан с ситуацией в Латвии и больницах. Вчера, 18 октября было рассмотрено сообщение медицинских экспертов о расходах в случае переполнения больничных мест. Рейрс подчеркнул, что расходы могут быть около 250-300 миллионов евро, не считая потерянных жизней и отмены других медицинских услуг.
Политик добавил, что стоимость локдауна зависит и от успехов латвийской экономики в октябре и ноябре. Рейрс подчеркнул, что правительство тщательно анализирует оказываемую поддержку, чтобы она была целенаправленной. Этим занимается Министерство экономики вместе со Службой государственных доходов.