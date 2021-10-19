Галерея ⟩ Из Кадриорга в Ласнамяэ ведет новый велосипедный мост
На прошлой неделе в Таллинне был достроен новый велосипедный мост, который позволяет проехать прямо из Кадриорга в Ласнамяэ, к маяку, не слезая с велосипеда, пишет Postimees.
На прошлой неделе в Таллинне был достроен новый велосипедный мост, который позволяет проехать прямо из Кадриорга в Ласнамяэ, к маяку, не слезая с велосипеда, пишет Postimees.
Чтобы построить новую велосипедную дорожку, был приведен в порядок нынешний мост Ильвеск через Лаагна-теэ, а со стороны улицы Маяка на склоне холма построен новый мост.
Рядом с мостом на склоне улицы Ласнамяэ построена также смотровая платформа.
Проект новой дороги для немоторизованного транспорта подготовила фирма Reaalprojekt OÜ. Мост построен компанией TREF Nord AS.
Стоимость работ составила 884 412 евро.
Как и в случае с реконструкцией улицы Поска, новый велосипедный мост был по совпадению достроен за несколько дней до выборов в местные органы власти.
Церемония открытия моста состоялась за два дня до выборов, в пятницу, 15 октября, и на церемонии перерезания ленточки присутствовали мэр Михаил Кылварт, старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет и старейшина Кесклинна Моника Хауканымм (все от Центристской партии).