Галерея ⟩ На границе Кесклинна и Ласнамяэ построен новый велосипедный мост

Чтобы построить новую велосипедную дорожку, был приведен в порядок нынешний мост Ильвеск через Лаагна-теэ, а со стороны улицы Маяка на склоне холма построен новый мост.

Рядом с мостом на склоне улицы Ласнамяэ построена также смотровая платформа.

Проект новой дороги для немоторизованного транспорта подготовила фирма Reaalprojekt OÜ. Мост построен компанией TREF Nord AS.

Стоимость работ составила 884 412 евро.

Как и в случае с реконструкцией улицы Поска, новый велосипедный мост был по совпадению достроен за несколько дней до выборов в местные органы власти.