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  • Эстония
  • На выборах в местные самоуправления проголосовало 54,7% избирателей

На выборах в местные самоуправления проголосовало 54,7% избирателей

Муниципальные выборы 2021. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Согласно закону, в понедельник и во вторник в избирательных комиссиях городов и волостей прошел повторный подсчет голосов, отданных на выборах в собрания местных самоуправлений.

Из 1 074 046 человек, имеющих право голоса, в выборах приняли участие 587 361. После проверки голосов, отданных дважды, было засчитано 273 620 электронных голосов. 313 741 избиратель проголосовал посредством избирательного бюллетеня на избирательных участках. Таким образом, окончательная явка составила 54,7 %.

Действительных бюллетеней было 584 902. Недействительных бюллетеней было 2459.

Жалобу Республиканской избирательной комиссии можно подать в течение трех дней с момента осуществления оспариваемой процедуры или решения. Окончательные результаты голосования будут объявлены после разрешения всех жалоб.

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