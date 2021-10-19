Способ заработать: закупочные цены на металлолом выросли до рекордного уровня

«Сейчас особенно хорошее время, чтобы собирать и сдавать металлолом. Число наших клиентов уже выросло на несколько десятков процентов, особенно активны частные клиенты, - прокомментировал Тоомас Колламаа, член правления Kuusakoski и менеджер по закупкам. - В последний раз мы видели такой бум цен на цветные металлы очень, очень давно, то есть в 2007-2008 годах».

Kuusakoski в настоящее время предлагает покупателям закупочные цены, которые являются самыми высокими за последние 13-14 лет. Например, в случае меди закупочная цена за последний год выросла на 44%. Если в прошлом году медь стоила 4850 евро/тонна, то сегодня 7000 евро/тонна. В случае латуни годовое изменение составило 43%, и в течение года закупочная цена увеличилась с 2 800 евро до 4 000 евро за тонну.

Однако закупочная цена алюминия выросла на 79% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если год назад тонна стоила 700 евро, то сейчас 1250 евро.

Что касается черных металлов, то цена выросла на 47% за год и в настоящее время составляет 265 евро за тонну. Стоимость отслуживших свой срок автомобилей за последний год выросла на 114% - если в прошлом году тонна стоила до 105 евро, то теперь она доходит до 225 евро.

Причиной массового роста цен является углубляющийся кризис в области электроэнергии, резкое повышение цен на электричество и нехватка различных промышленных металлов, что, в свою очередь, усугубляется исключительно высоким спросом со стороны Китая.

Цена как на алюминий, так и на другие металлы, поднялась до самого высокого уровня за 13 лет, так как кризис в области электроэнергии привел к сокращению запасов энергоемкого металла, используемого во всем: от пивных банок до iPhone. Алюминий в шутку называют «твердым электричеством», потому что для производства каждой тонны металла требуется около 14 мегаватт-часов энергии, а этого объема хватило бы одному среднему домохозяйству более чем на три года.