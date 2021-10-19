В Русском театре состоится премьера комедии «Шум за сценой»

Закулисная жизнь театра окутана тайной: она привлекает и манит, но невидимое зрительскому глазу бывает не только возвышенным, но и просто уморительно смешным. Однажды на одном из спектаклей об этом подумал английский драматург Майкл Фрейн. В тот же миг он решил сочинить новую комедию, ставшую в последствии одной из самых популярных и смешных современных пьес – «Шум за сценой».