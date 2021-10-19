В Русском театре состоится премьера комедии «Шум за сценой»
Пятого ноября в 19.00 на большой сцене Русского театра состоится премьера спектакля «Шум за сценой».
Пятого ноября в 19.00 на большой сцене Русского театра состоится премьера спектакля «Шум за сценой».
Закулисная жизнь театра окутана тайной: она привлекает и манит, но невидимое зрительскому глазу бывает не только возвышенным, но и просто уморительно смешным. Однажды на одном из спектаклей об этом подумал английский драматург Майкл Фрейн. В тот же миг он решил сочинить новую комедию, ставшую в последствии одной из самых популярных и смешных современных пьес – «Шум за сценой».
«Шум за сценой» – комедия положений, в которой используется прием «театра в театре», ее герои – постановочная группа, репетирующая спектакль. Разумеется, все идет не так, как планировалось. Комичные случайности накладываются одна на другую, события фарса переплетаются с личной жизнью героев, их страстями, любовью, ревностью и недоразумениями.
В Русском театре Эстонии спектакль «Шум за сценой» поставит знаменитый эстонский режиссер, многократный лауреат премии Союза театральных деятелей Эстонии Прийт Педаяс.
Художник – Лийна Унт
Художник по свету – Антон Андреюк
В ролях: Елена Тарасенко, Александр Домовой, Карин Ламсон, Илья Нартов, Екатерина Кордас, Александр Кучмезов, Игорь Рогачёв, Анна Маркова, Сергей Фурманюк.