Основанная эстонцами компания будет продана за несколько миллиардов евро

По данным газеты, австралийская компания по производству игр для казино Aristocrat Leisure предложила за Playtech 2,9 миллиарда долларов.

По сообщению Aristocrat, они заручились согласием некоторых нынешних владельцев Playtech. Пакет акций этих акционеров составляет пятую часть всех акций Playtech.

Генеральный директор Playtech Иво Ласн сказал, что будущая возможная смена собственника ни на что не повлияет с точки зрения эстонского офиса. «Playtech по-прежнему будет Playtech, и мы продолжим работать по-старому. Это возможность создать гораздо большую совместную ценность, поскольку Aristocrat до сих пор действовала в основном в области игровых автоматов, в то время как Playtech - в онлайн-играх. Playtech на сегодня занимает очень сильные позиции в реализации своей стратегии, эта запланированная смена владельца привлекательна для нас, поскольку поможет нам ускорить реализацию своих планов», - сказал Ласн.

Playtech недавно запустил крупную кампанию по набору персонала, и здесь в свете новостей тоже ничего не изменилось: Ласн сказал, что компания по-прежнему ищет 60 специалистов. «В свете как набора персонала, так и всех других процессов, все будет продолжаться в соответствии с обычными планами, и на данный момент мы не ожидаем никаких стратегических изменений», - подтвердил Ласн.

Aristocrat хочет выложить за Playtech порядка 3,2 миллиарда евро.

Акция будет стоить 680 британских пенсов, что на 58% больше, чем цена акций в пятницу.

Эта новость вызвала бешеный рост акций Playtech на Лондонской фондовой бирже: к полудню цена акций выросла на 55,75% до 6,8 фунтов стерлингов-

Британские СМИ: четвертое предложение оказалось счастливым

Глава Aristocrat Тревор Крокер дал понять, что объединенные компании смогут лучше завоевывать мир. Стоит отметить, что Соединенные Штаты сейчас ослабляют правила в отношении азартных игр, и многие игорные компании пытаются воспользоваться новой возможностью и выйти на очень привлекательный рынок.

Британское издание Standard пишет, что Aristocrat и раньше пытался купить Playtech, но безуспешно: в прошлом он сделал три предложения, все из которых были отклонены и держались в секрете от общественности. Playtech откликнулась только на нынешнее, четвертое предложение.

В настоящее время Playtech насчитывает 7 000 сотрудников в 24 странах. По данным коммерческого регистра, на конец третьего квартала в Playtech Eesti работало 594 сотрудника.

Начало деятельности Playtech относится к 1999 году, когда компанию основали Тедди Саги, Лаури Кикерпилль и Райн Кивисик. Playtech была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в 2006 году, и, по сообщениям эстонских СМИ, сделка сделала тогдашних ее владельцев миллиардерами (в кронах).