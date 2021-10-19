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  • В результате тяжелого ДТП в Харьюмаа погиб велосипедист

В результате тяжелого ДТП в Харьюмаа погиб велосипедист

Фото иллюстративное. ФОТО: Madis Veltman

Сегодня в волости Ляэне-Харью в результате тяжелого ДТП погиб 38-летний мужчина на велосипеде.

В 11:35 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на девятом километре шоссе Палдиски-Мадизе. Во время групповой тренировки велосипедист въехал в автобус Volvo, который остановился у края дороги. Прибывшие на место медики скорой помощи начали реанимацию мужчины, однако его травмы были настолько тяжелые, что он скончался на месте.

На велосипедисте был шлем. По предварительным данным, велосипедисту могло помешать ярко светящее солнце.

«Обстоятельства этого ДТП выяснят в ходе расследования, – сказал полицейский аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Плоомпуу. – В любом случае все участники дорожного движения должны быть готовы отреагировать на неожиданное препятствие и быть внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения, особенно, если видимость по каким-то причинам ограничена».

Во время ДТП мимо остановившегося автобуса проехал маленький легковой автомобиль красного цвета, водитель которого мог быть свидетелем происшедшего. Полиция просит водителя этого автомобиля связаться по телефону 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee

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