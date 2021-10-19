Суд признал "молочного короля" Оливера Крууда банкротом
Тартуский уездный суд во вторник признал банкротом бизнесмена Оливера Крууда, пишет Rus.ERR.
Тартуский уездный суд во вторник признал банкротом бизнесмена Оливера Крууда, пишет Rus.ERR.
Крууда был признан банкротом по заявлению, которое в мае этого года подала в суд принадлежащая Марселю Вихманну компания Best Idea OÜ в связи с неуплатой Крууда задолженности в размере 15 млн евро.
Решение суда, по которому с Крууда и его фирмы AS Rubla было взыскано в пользу Вихманна 15 млн евро, вступило в силу в сентябре 2020 года: согласно этому решению, Оливер Крууда лично и от имени AS Rubla взял на себя по письменному соглашению обязательство уплатить все долги перед коммерческими товариществами Вихманна.
AS Rubla, которое раньше носило наименования Tallinna Piimatööstuse AS и Tere AS, с 2015 года находилось в процессе ликвидации и к настоящему моменту обанкротилось.
Согласно поданному фирмой Вихманна заявлению, Крууда с целью уклониться от выполнения обязательств скрывался и провел отчуждение всего своего имущества.