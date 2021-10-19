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Суд признал "молочного короля" Оливера Крууда банкротом

Оливер Крууда. ФОТО: Mihkel Maripuu

Тартуский уездный суд во вторник признал банкротом бизнесмена Оливера Крууда, пишет Rus.ERR.

Крууда был признан банкротом по заявлению, которое в мае этого года подала в суд принадлежащая Марселю Вихманну компания Best Idea OÜ в связи с неуплатой Крууда задолженности в размере 15 млн евро.

Решение суда, по которому с Крууда и его фирмы AS Rubla было взыскано в пользу Вихманна 15 млн евро, вступило в силу в сентябре 2020 года: согласно этому решению, Оливер Крууда лично и от имени AS Rubla взял на себя по письменному соглашению обязательство уплатить все долги перед коммерческими товариществами Вихманна.

AS Rubla, которое раньше носило наименования Tallinna Piimatööstuse AS и Tere AS, с 2015 года находилось в процессе ликвидации и к настоящему моменту обанкротилось.

Согласно поданному фирмой Вихманна заявлению, Крууда с целью уклониться от выполнения обязательств скрывался и провел отчуждение всего своего имущества.

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